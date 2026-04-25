सीतामढ़ी में मां जानकी नवमी का भव्य उत्सव

सीतामढ़ी में मां जानकी नवमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। रजत द्वार से निकली निशान शोभायात्रा और पुनौराधाम में आयोजित महाआरती मुख्य आकर्षण रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दर्शन-पूजन किया।
सीतामढ़ी में मां जानकी नवमी का उत्सव पूरे विधि-विधान और अपार श्रद्धा के साथ मनाया गया। शनिवार की सुबह सीतामढ़ी शहर में शंखनाद और घंटियों की मधुर ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो उठा। माता जानकी के जयकारे हर तरफ गूंज रहे थे। सुबह होते ही लोगों में उत्साह और उमंग का संचार हुआ। लोग अपने घरों से निकलकर माता का नाम जपने लगे और स्नान-ध्यान करके निकटवर्ती मंदिरों में जाकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। रात भर विभिन्न मठों, मंदिरों और घरों में सोहर और बधाई गीत गाए गए, जिससे एक अद्भुत आध्यात्मिक माहौल बन गया। मां जानकी जन्मभूमि रजत द्वार से एक भव्य निशान शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों से होकर गुजरी, जिसके दौरान श्रद्धालुओं ने माता जानकी के जयकारे लगाए और पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को शीतल पेय वितरित किया गया, जिससे गर्मी में उन्हें राहत मिली। गाजे-बाजे के साथ निकली इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। शोभायात्रा पुन: रजत द्वार जानकी मंदिर में वापस आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर, मां जानकी के प्रकट होने के शुभ समय, यानी 11:59 बजे, पुनौराधाम जानकी मंदिर स्थित सीताकुंड और रजत द्वार स्थित उर्विजा कुंड में विशेष महाआरती का आयोजन किया गया। यह महाआरती अत्यंत भव्य और दिव्य थी, जिसमें भक्तों ने मंत्रमुग्ध होकर भाग लिया। पुनौराधाम में आयोजित महाआरती में जगद्गुरू तुलसी पीठाधीश्वर श्रीरामभद्राचार्य जी महाराज और मंदिर के महंत कौशल किशोर दास ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रजत द्वार जानकी मंदिर के महंत बिनोद दास और पुजारी त्रिभुवन द्विवेदी ने उर्विजा कुंड में आरती संपन्न कराई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दोपहर बाद लगभग तीन बजे मां जानकी के दर्शन-पूजन के लिए सीतामढ़ी पहुंचे और महोत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने माता जानकी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और भक्तों को शुभकामनाएं दीं। मां जानकी नवमी का यह उत्सव सीतामढ़ी के लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस अवसर पर पूरे शहर में शांति और भाईचारे का माहौल रहा। आयोजन समिति और स्थानीय प्रशासन ने इस उत्सव को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। भक्तों ने इस अवसर पर विशेष प्रार्थनाएं कीं और माता जानकी से आशीर्वाद मांगा। यह उत्सव न केवल सीतामढ़ी बल्कि पूरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है.
सीतामढ़ी में मां जानकी नवमी का उत्सव पूरे विधि-विधान और अपार श्रद्धा के साथ मनाया गया। शनिवार की सुबह सीतामढ़ी शहर में शंखनाद और घंटियों की मधुर ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो उठा। माता जानकी के जयकारे हर तरफ गूंज रहे थे। सुबह होते ही लोगों में उत्साह और उमंग का संचार हुआ। लोग अपने घरों से निकलकर माता का नाम जपने लगे और स्नान-ध्यान करके निकटवर्ती मंदिरों में जाकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। रात भर विभिन्न मठों, मंदिरों और घरों में सोहर और बधाई गीत गाए गए, जिससे एक अद्भुत आध्यात्मिक माहौल बन गया। मां जानकी जन्मभूमि रजत द्वार से एक भव्य निशान शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों से होकर गुजरी, जिसके दौरान श्रद्धालुओं ने माता जानकी के जयकारे लगाए और पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को शीतल पेय वितरित किया गया, जिससे गर्मी में उन्हें राहत मिली। गाजे-बाजे के साथ निकली इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। शोभायात्रा पुन: रजत द्वार जानकी मंदिर में वापस आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर, मां जानकी के प्रकट होने के शुभ समय, यानी 11:59 बजे, पुनौराधाम जानकी मंदिर स्थित सीताकुंड और रजत द्वार स्थित उर्विजा कुंड में विशेष महाआरती का आयोजन किया गया। यह महाआरती अत्यंत भव्य और दिव्य थी, जिसमें भक्तों ने मंत्रमुग्ध होकर भाग लिया। पुनौराधाम में आयोजित महाआरती में जगद्गुरू तुलसी पीठाधीश्वर श्रीरामभद्राचार्य जी महाराज और मंदिर के महंत कौशल किशोर दास ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रजत द्वार जानकी मंदिर के महंत बिनोद दास और पुजारी त्रिभुवन द्विवेदी ने उर्विजा कुंड में आरती संपन्न कराई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दोपहर बाद लगभग तीन बजे मां जानकी के दर्शन-पूजन के लिए सीतामढ़ी पहुंचे और महोत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने माता जानकी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और भक्तों को शुभकामनाएं दीं। मां जानकी नवमी का यह उत्सव सीतामढ़ी के लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस अवसर पर पूरे शहर में शांति और भाईचारे का माहौल रहा। आयोजन समिति और स्थानीय प्रशासन ने इस उत्सव को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। भक्तों ने इस अवसर पर विशेष प्रार्थनाएं कीं और माता जानकी से आशीर्वाद मांगा। यह उत्सव न केवल सीतामढ़ी बल्कि पूरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है
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