सीतापुर जेल में बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

सीतापुर जिला कारागार में एक बंदी ने गल्ला गोदाम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दहेज हत्या के आरोप में बंद मुनेन्द्र ने लुंगी से टिन शेड की राड से लटककर जान दी। जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

सीतापुर जिले के जिला कारागार में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सोमवार को जेल के गल्ला गोदाम में एक बंदी ने अपनी जान ले ली। बंदी ने लुंगी का उपयोग करके टिन शेड की राड से फांसी लगाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने जेल प्रशासन में खलबली मचा दी है और तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। मृतक बंदी की पहचान मुनेन्द्र के रूप में हुई है, जो मिश्रिख के बेनियापुर गांव का निवासी था। मुनेन्द्र को अप्रैल महीने में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह आठ अप्रैल से जेल में निरुद्ध था। उसके पिता रमेश भी इसी मामले में जेल में बंद हैं। मुनेन्द्र को जेल में गल्ला गोदाम की ड्यूटी सौंपी गई थी। सोमवार की सुबह, वह अपने साथी बंदियों के साथ गोदाम में काम कर रहा था। तभी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। मुनेन्द्र और अन्य बंदी काम रोककर गोदाम के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने के लिए बैठ गए। इस दौरान, मुनेन्द्र ने पेशाब जाने की बात कहकर गोदाम के पीछे की ओर जाने की अनुमति मांगी। उसके साथियों ने उसे जाने दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने उसे फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा। साथी बंदी तुरंत हरकत में आए और उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारा। कारागार के चिकित्सक को तत्काल बुलाया गया, जिन्होंने मुनेन्द्र को बचाने के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देने का प्रयास किया। हालांकि, सीपीआर का कोई प्रभाव नहीं हुआ और चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने गहन जांच के बाद मुनेन्द्र को मृत घोषित कर दिया। मुनेन्द्र की मृत्यु का कारण फांसी पर लटकना बताया गया है। जेल प्रशासन ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। जेल र रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जो भी लापरवाही बरतने वाला पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मुनेन्द्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या उसे जेल में किसी प्रकार की परेशानी या दबाव का सामना करना पड़ रहा था। यह घटना जेल प्रशासन के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि बंदियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुनिश्चित किया जाए। इस घटना के बाद जेल में सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है और बंदियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परिजनों को इस दुखद खबर की सूचना दे दी गई है और वे सीतापुर पहुंचने वाले हैं। मुनेन्द्र की मृत्यु से उसके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव में भी मातम छा गया है। स्थानीय लोगों ने मुनेन्द्र की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा और उससे होने वाली मौतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दहेज हत्या के मामलों में त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ रही है। समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित न किया जाए और हर किसी को सम्मान और समानता के साथ जीने का अधिकार मिले.

सीतापुर जिले के जिला कारागार में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सोमवार को जेल के गल्ला गोदाम में एक बंदी ने अपनी जान ले ली। बंदी ने लुंगी का उपयोग करके टिन शेड की राड से फांसी लगाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने जेल प्रशासन में खलबली मचा दी है और तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। मृतक बंदी की पहचान मुनेन्द्र के रूप में हुई है, जो मिश्रिख के बेनियापुर गांव का निवासी था। मुनेन्द्र को अप्रैल महीने में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह आठ अप्रैल से जेल में निरुद्ध था। उसके पिता रमेश भी इसी मामले में जेल में बंद हैं। मुनेन्द्र को जेल में गल्ला गोदाम की ड्यूटी सौंपी गई थी। सोमवार की सुबह, वह अपने साथी बंदियों के साथ गोदाम में काम कर रहा था। तभी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। मुनेन्द्र और अन्य बंदी काम रोककर गोदाम के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने के लिए बैठ गए। इस दौरान, मुनेन्द्र ने पेशाब जाने की बात कहकर गोदाम के पीछे की ओर जाने की अनुमति मांगी। उसके साथियों ने उसे जाने दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने उसे फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा। साथी बंदी तुरंत हरकत में आए और उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारा। कारागार के चिकित्सक को तत्काल बुलाया गया, जिन्होंने मुनेन्द्र को बचाने के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देने का प्रयास किया। हालांकि, सीपीआर का कोई प्रभाव नहीं हुआ और चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने गहन जांच के बाद मुनेन्द्र को मृत घोषित कर दिया। मुनेन्द्र की मृत्यु का कारण फांसी पर लटकना बताया गया है। जेल प्रशासन ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। जेलर रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जो भी लापरवाही बरतने वाला पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मुनेन्द्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या उसे जेल में किसी प्रकार की परेशानी या दबाव का सामना करना पड़ रहा था। यह घटना जेल प्रशासन के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि बंदियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुनिश्चित किया जाए। इस घटना के बाद जेल में सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है और बंदियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परिजनों को इस दुखद खबर की सूचना दे दी गई है और वे सीतापुर पहुंचने वाले हैं। मुनेन्द्र की मृत्यु से उसके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव में भी मातम छा गया है। स्थानीय लोगों ने मुनेन्द्र की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा और उससे होने वाली मौतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दहेज हत्या के मामलों में त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ रही है। समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित न किया जाए और हर किसी को सम्मान और समानता के साथ जीने का अधिकार मिले





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सीतापुर जेल आत्महत्या बंदी दहेज हत्या फांसी

United States Latest News, United States Headlines