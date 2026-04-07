सीतामढ़ी में साधु के वेश में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पांच गिरफ्तार

सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र में साधु और अन्य वेश धारण कर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने छापेमारी कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब के रहने वाले हैं। गिरोह भोले-भाले लोगों को झांसे में लेकर ठगी करता था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और अब तक हुई ठगी की वारदातों की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, सीतामढ़ी । नगर थाना क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय ठगी के एक गिरोह का आखिरकार पर्दाफाश हो गया। यह गिरोह साधु और विभिन्न प्रकार के वेश में लोगों को अपना शिकार बना रहा था और चुपचाप ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। यह एक चौंकाने वाली बात है कि गिरोह लगातार नगर थाना क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लेकिन इतने दिनों तक नगर थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई थी। मंगलवार को यह मामला तब सामने आया जब ठगी का शिकार बने सरावगी चौक निवासी संदीप कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को
इसकी सूचना दी। संदीप कुमार ने बताया कि ठगों ने उन्हें एक अंगूठी बेचकर ठगा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक स्थानीय होटल में छापेमारी की, जहाँ ठग ठहरे हुए थे। पुलिस ने छापेमारी कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी आरोपित पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की पुष्टि के लिए सत्यापन प्रक्रिया कर रही है। इस कारण उनके नाम और पते अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये लोग होटल में कमरा लेकर साधु का वेश धारण करते थे और भोले-भाले लोगों को धार्मिक झांसे में फंसाकर ठगी करते थे। वे विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों और वस्तुओं की पेशकश करते थे और विश्वास जीतने के बाद, लोगों से भारी रकम ऐंठते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपितों के पास से ठगी की गई एक अंगूठी बरामद की है, जो संदीप कुमार से ठगी गई थी। सभी आरोपितों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।\पुलिस अब तक की सभी ठगी की वारदातों की जांच कर रही है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह ने कितने लोगों को ठगा है और ठगी की कुल रकम कितनी है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों और अब तक हुई ठगी की वारदातों की भी जांच की जा रही है। आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और उन्हें जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो ठगी का शिकार हुए हैं, ताकि उनके बयानों को दर्ज किया जा सके और गिरोह के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाए जा सकें। यह जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि क्या इस गिरोह का संबंध हाल ही में नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड में एक महिला के साथ हुई ठगी की घटना से है। तीन दिन पूर्व भी नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड में एक महिला को शिकार बनाया गया था, और पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस गिरोह का हाथ था या नहीं। संदीप कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, और पुलिस इस मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वे ऐसे ठगों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।\सीतामढ़ी के एसडीपीओ सदर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि यह गिरोह पूरे बिहार में फैला हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों से बचें जो धार्मिक वेश में आकर ठगी करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह कर ठगी का शिकार बनाया जाता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करें जो असामान्य रूप से धार्मिक व्यवहार करे या महंगी वस्तुओं या अनुष्ठानों की पेशकश करे। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि यदि कोई व्यक्ति ठगी का शिकार होता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके और ठगों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। पुलिस ने जनता से यह भी आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर प्रसारित हो रही झूठी खबरों और अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के पकड़े जाने से क्षेत्र में ठगी की वारदातों में कमी आएगी और जनता का विश्वास पुलिस में बढ़ेगा। पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दोषी पकड़े जाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने जनता को आश्वासन दिया है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ठगी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी
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