सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) से दोगुना पैसे लगाने पर दोगुना इनकम का फायदा

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) से ife ones पैसे लगाने पर dोगुना इनकम का फायदा। सरकार ने इस योजना का अवधि बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। इससे निवेशक को अपनी बचत की पर इस स्कीम में हर तिमाही में 8.2 फीसदी ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में up to 30 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। SCSS की मैच्‍योरिटी पांच साल है। ऐसे में अगर कोई सीनियर सिटीजन ऐसा करता है तो तो स्कीम से उन्हें दोगुना इनकम मिलेगी। SCSS के खाद्यान्न तिमाही के आधार पर 61,500 रुपये का ब्याज दिया जाता है। SCSS हर तिमाही में ब्याज देता है, इसलिए निवेशक को साल में चार बार यह राशि मिलेगी।

आप बिना कोई जोखिम उठाए सालाना अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम best हो सकती है। इसमें आपको एक मोटा इनकम मिल सकता है साथ ही टैक्स का भी लाभ मिलेगा।सरकार हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है।अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए, सरकार ने मार्च 2026 में हुई अपनी तिमाही समीक्षा बैठक में किसी भी छोटी बचत योजना, जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्कीम ( SCSS ) भी शामिल है, की ब्‍याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके तहत अभी 8.

2 फीसदी का ब्‍याज मिलता है





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