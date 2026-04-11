सीपी का 'गोल्डन मैन': संघर्ष की कहानी, जो बदल देगी आपकी सोच

कनॉट प्लेस के 'गोल्डन मैन' रजनीश की मार्मिक कहानी, जो गरीबी, धोखे और अथक प्रयास से गुज़रकर भी हार नहीं मानते। 15-20 लाख का घाटा, दोस्त का धोखा, और 80 किमी का सफर तय कर रोज़ाना 12 घंटे तक मूर्ति की तरह खड़े रहने वाले इस कलाकार की दास्तां हर किसी को प्रेरित करेगी। उनकी कला का सम्मान करें, उनकी मदद करें!

दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस (सीपी) की सड़कों पर रंग-बिरंगी दुनिया बसती है। कोई गिटार बजाता है, कोई नाचता है, कोई चित्र बनाता है। इन्हीं कलाकार ों के बीच एक ऐसा शख्स है जिसे आपने भी सीपी के घेरे में ज़रूर देखा होगा। वह सिर से लेकर पैर तक सुनहरे रंग में रंगा होता है और घंटों तक सड़क किनारे मूर्ति की तरह खड़ा रहता है। लोग आते हैं, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, कुछ पैसे देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस 'ज़िंदा मूर्ति' के पीछे एक इंसान का दर्द छिपा है, जिसे सुनकर आपकी आँखें नम हो

जाएंगी!\इंस्टाग्राम पर @storiesbyaradhana नाम के हैंडल से 9 मार्च को एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसने इस गुमनाम कलाकार को रातों-रात इंटरनेट का हीरो बना दिया! खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 1.9 मिलियन बार देखा जा चुका है और 1 लाख 39 हजार से अधिक लोगों ने इसे पसंद किया है। वीडियो में इस मूर्ति कलाकार के जीवन के उन पन्नों को खोला गया है जो बेहद संघर्षपूर्ण हैं। रजनीश नामक इस कलाकार की कहानी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, हमें हिलाकर रख देती है। रजनीश 28 साल के हैं और उनका जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले, वह एक ठेकेदार के रूप में काम करते थे। लेकिन उन्हें 15 से 20 लाख रुपये का भारी नुकसान हुआ, जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। यही नहीं, रजनीश का सोशल मीडिया पर एक सफल पेज था, जिसके लाखों फॉलोअर्स थे। लेकिन उनके ही एक दोस्त ने उनके साथ धोखा किया और उनका अकाउंट डिलीट कर दिया। इन सब मुश्किलों के बाद, परिवार का पेट भरने के लिए उन्होंने 'मूर्ति कलाकार' बनने का फैसला किया।\वर्ष 2019 से रजनीश यही काम कर रहे हैं। वे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। हर रोज़ वे काम के लिए 80 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं! चाहे दिल्ली की तपती गर्मी हो, कड़कड़ाती ठंड हो या बारिश, रजनीश लगातार 12 घंटे तक एक मूर्ति की तरह बिना हिले-डुले खड़े रहते हैं। ऐसा करने से उनके पैरों में भयंकर दर्द होता है। साथ ही, शरीर पर जो सुनहरा पेंट वे लगाते हैं, उसके रसायनों के कारण उन्हें त्वचा संबंधी गंभीर समस्याएँ भी होती हैं। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद, कभी-कभी उनकी कमाई सिर्फ 200 रुपये ही हो पाती है। रजनीश अब फिर से सोशल मीडिया पर अपना समुदाय बनाना चाहते हैं ताकि वे अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकें। सच कहा जाए तो सड़क पर अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले ये लोग भिखारी नहीं हैं, बल्कि 'मेहनती कलाकार' हैं। अगली बार जब आप सीपी या किसी अन्य बाज़ार में किसी ऐसे कलाकार को देखें, तो सिर्फ़ सेल्फी लेकर न निकलें। उनकी कला का सम्मान करें और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी आर्थिक मदद ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा योगदान उनके घर का चूल्हा जला सकता है। कलाकार वास्तव में समाज का आईना होते हैं, और उनकी कला को प्रोत्साहित करना हम सभी का कर्तव्य है





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