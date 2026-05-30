सीबीएसई गड़बड़ी: कम से कम 20 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं बदलीं, बोर्ड ने बताई वजह

सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसमें वेदांत और संजना के अलावा कम से कम 20 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं बदल गईं। बोर्ड ने स्कैनिंग मिक्स अप को इसकी वजह बताया है। सीबीएसई अब 2027 से डिजिलॉकर पर आंसरशीट जारी करने की योजना बना रहा है।

सीबीएसई (CBSE) की 12वीं कक्षा के परिणाम जारी होने के बाद से बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिका ओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें सबसे गंभीर मामला छात्रों को गलत उत्तर पुस्तिका एं भेज दिए जाने का है। वेदांत और संजना नामक छात्रों के बाद अब यह सामने आया है कि कम से कम 20 छात्रों की उत्तर पुस्तिका एं बदल गई थीं। बोर्ड ने शुरू में केवल वेदांत और संजना के मामले स्वीकार किए थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसे छात्रों की संख्या 20 से अधिक हो सकती है। इसका कारण स्कैनिंग के दौरान सुरक्षा सुविधाओं के मिक्स होने को बताया जा रहा है। जब छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया, तो कईयों को दूसरे छात्रों की उत्तर पुस्तिका एं मिल गईं। वेदांत के मामले में, उसे फिजिक्स में बहुत कम अंक मिले जबकि उसका दावा था कि उसका पेपर अच्छा गया था। बाद में पता चला कि उसकी उत्तर पुस्तिका किसी और छात्र से बदल गई थी। इस तरह की गड़बड़ियों के कारण बोर्ड की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। इसके अलावा, कई छात्रों ने धुंधली स्कैन कॉपी और गलत मार्किंग की भी शिकायत की है। सीबीएसई अब इस समस्या से निपटने के लिए नई योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड 2027 से परिणाम के साथ ही उत्तर पुस्तिका ओं को सीधे डिजिलॉकर पर जारी करने की तैयारी कर रहा है। इससे छात्रों को उनकी जांची हुई उत्तर पुस्तिका एं तुरंत मिल सकेंगी और वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। वर्तमान में, छात्रों को पहले स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करना होता है और फिर वेरिफिकेशन के लिए। यह प्रक्रिया दो चरणों में होती है, जिससे समय लगता है और गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। नए सिस्टम में, डिजिलॉकर पर अपलोड होने के बाद छात्र तुरंत अपनी कॉपी देख सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह एक बड़ा कदम होगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह सेवा मुफ्त होगी या शुल्क लिया जाएगा; इसका फैसला सीबीएसई को करना है। इस बीच, 1 जून से वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका ओं में अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कितने छात्र वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि पिछले साल 2 लाख छात्रों ने स्कैन कॉपी ली थी, जबकि इस बार यह संख्या 4 लाख से अधिक है। इस वर्ष 12वीं कक्षा में कुल 98 लाख 66 हजार 222 उत्तर पुस्तिका एं स्कैन की गईं, जिनमें से 13,853 को मैन्युअल रूप से जांचना पड़ा क्योंकि बार-बार स्कैन करने के बाद भी उनकी लिखावट स्पष्ट नहीं हो पाई थी। यह समस्या हल्की स्याही के कारण हुई। इसके अलावा, पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण अनऑथराइज्ड अटैक का भी संदेह है, जिससे पेमेंट में दिक्कतें आईं। शिक्षकों और छात्रों ने यह भी शिकायत की कि स्क्रीन पर उत्तर पुस्तिका ओं की जांच ठीक से नहीं हो पाई, जिसके कारण परिणाम में 3 प्रतिशत की गिरावट आई। सीबीएसई को इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में विश्वसनीयता बहाल हो सके। बोर्ड द्वारा डिजिलॉकर पर उत्तर पुस्तिका एं जारी करने की योजना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए मौजूदा समस्याओं का समाधान आवश्यक है.

सीबीएसई (CBSE) की 12वीं कक्षा के परिणाम जारी होने के बाद से बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें सबसे गंभीर मामला छात्रों को गलत उत्तर पुस्तिकाएं भेज दिए जाने का है। वेदांत और संजना नामक छात्रों के बाद अब यह सामने आया है कि कम से कम 20 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं बदल गई थीं। बोर्ड ने शुरू में केवल वेदांत और संजना के मामले स्वीकार किए थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसे छात्रों की संख्या 20 से अधिक हो सकती है। इसका कारण स्कैनिंग के दौरान सुरक्षा सुविधाओं के मिक्स होने को बताया जा रहा है। जब छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया, तो कईयों को दूसरे छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं मिल गईं। वेदांत के मामले में, उसे फिजिक्स में बहुत कम अंक मिले जबकि उसका दावा था कि उसका पेपर अच्छा गया था। बाद में पता चला कि उसकी उत्तर पुस्तिका किसी और छात्र से बदल गई थी। इस तरह की गड़बड़ियों के कारण बोर्ड की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। इसके अलावा, कई छात्रों ने धुंधली स्कैन कॉपी और गलत मार्किंग की भी शिकायत की है। सीबीएसई अब इस समस्या से निपटने के लिए नई योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड 2027 से परिणाम के साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं को सीधे डिजिलॉकर पर जारी करने की तैयारी कर रहा है। इससे छात्रों को उनकी जांची हुई उत्तर पुस्तिकाएं तुरंत मिल सकेंगी और वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। वर्तमान में, छात्रों को पहले स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करना होता है और फिर वेरिफिकेशन के लिए। यह प्रक्रिया दो चरणों में होती है, जिससे समय लगता है और गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। नए सिस्टम में, डिजिलॉकर पर अपलोड होने के बाद छात्र तुरंत अपनी कॉपी देख सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह एक बड़ा कदम होगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह सेवा मुफ्त होगी या शुल्क लिया जाएगा; इसका फैसला सीबीएसई को करना है। इस बीच, 1 जून से वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कितने छात्र वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि पिछले साल 2 लाख छात्रों ने स्कैन कॉपी ली थी, जबकि इस बार यह संख्या 4 लाख से अधिक है। इस वर्ष 12वीं कक्षा में कुल 98 लाख 66 हजार 222 उत्तर पुस्तिकाएं स्कैन की गईं, जिनमें से 13,853 को मैन्युअल रूप से जांचना पड़ा क्योंकि बार-बार स्कैन करने के बाद भी उनकी लिखावट स्पष्ट नहीं हो पाई थी। यह समस्या हल्की स्याही के कारण हुई। इसके अलावा, पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण अनऑथराइज्ड अटैक का भी संदेह है, जिससे पेमेंट में दिक्कतें आईं। शिक्षकों और छात्रों ने यह भी शिकायत की कि स्क्रीन पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ठीक से नहीं हो पाई, जिसके कारण परिणाम में 3 प्रतिशत की गिरावट आई। सीबीएसई को इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में विश्वसनीयता बहाल हो सके। बोर्ड द्वारा डिजिलॉकर पर उत्तर पुस्तिकाएं जारी करने की योजना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए मौजूदा समस्याओं का समाधान आवश्यक है





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सीबीएसई उत्तर पुस्तिका री-इवैल्यूएशन डिजिलॉकर 12वीं रिजल्ट

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