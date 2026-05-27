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सीबीएसई विवाद पर राहुल गांधी का तीखा हमला, कहा- मना करना कोई जवाब नहीं

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सीबीएसई विवाद पर राहुल गांधी का तीखा हमला, कहा- मना करना कोई जवाब नहीं
सीबीएसईराहुल गांधीशिक्षा मंत्री
📆27-05-2026 18:52:00
📰NBT Hindi News
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लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोर्ड और शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान पर 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में डालने का आरोप लगाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) की 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) प्रणाली में कथित खामियों और NEET पेपर लीक से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

सीबीएसई विवाद पर राहुल गांधी का तीखा हमला, कहा- मना करना कोई जवाब नहीं, 18.5 लाख छात्रों को सच जानने का हक। सीबीएसई के ओएसएम ( ऑन-स्क्रीन मार्किंग ) विवाद पर सियासत गरमा गई है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोर्ड और शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान पर 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में डालने का आरोप लगाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) की ' ऑन-स्क्रीन मार्किंग ' (ओएसएम) प्रणाली में कथित खामियों और NEET पेपर लीक से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ सीबीएसई सफाई देने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल मामले में लगातार पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर CBSE पर निशाना साधा है। उनकी एक पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि मना करना कोई जवाब नहीं है। शिक्षा मंत्री और CBSE मेरे पूछे गए चार सीधे-सादे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। वे सच जानने के हकदार हैं। ने एक्स पर पोस्ट किया था कि CBSE ने Coempt Edutech को कॉन्ट्रैक्ट देने के संबंध में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। ये आरोप गलत और गुमराह करने वाले हैं, और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। सीबीएसई ने पोस्ट में आगे लिखा CBSE ने इस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय नियम सभी प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन किया है। CBSE ने 28.08.2025 को 'केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल' पर बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए RFP (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) जारी किया था, और यह कॉन्ट्रैक्ट एक योग्य बोलीदाता को दिया गया। ने 2 मिनट 36 सेकेंड का वीडियो संदेश जारी करते हुए सीबीएसई और पीएम मोदी की केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा था। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि में भयंकर हेर-फेर हो गई जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता-पिता सदमे में हैं। और मोदी जी?

हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ने आगे लिखा कि जिस कंपनी COEMPT को यह जिम्मेदारी मिली, वह पहले Globarena के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला पर नीयत वही, फितरत वही। इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। यह गलती नहीं - यह सोचा-समझा षड़यंत्र है। देश, दुनिया, खेल की खबर हो या फिर सियासत के गलियारों की अंदर की बात, हर खबर आप तक पहुंचाता है NBT न्यूज डेस्क। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं

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सीबीएसई राहुल गांधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान ऑन-स्क्रीन मार्किंग NEET पेपर लीक विवाद

 

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