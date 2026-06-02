सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सीबीएसई से जुड़े विवाद और हालिया घटनाक्रम पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यदि 5 जून तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता तो वे 6 जून को दिल्ली में सीजेपी के सदस्यों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। वांगचुक ने कहा कि इस मुद्दे का प्रभाव लाखों युवाओं के जीवन और देश के भविष्य पर पड़ रहा है और आत्मसम्मान रखने वाले किसी भी मंत्री को इस गंभीर चूक के बाद इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा प्रणाली और विकसित भारत अभियान पर सवाल खड़े किए।
पुस्ट सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय बोर्ड ऑफ सेंटरील इक्यूएटरी एग्जामिनेशन ( सीबीएसई ) से जुड़े विवाद और हालिया घटनाओं के विरुद्ध अपनी निर격ता जताई है। वांगचुक ने एक्स (बाजू) पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वेमेंटltiples प्रश्न पत्रों में हुए त्रुटियों और बboards की कार्यवाही के कारण युवाओं के भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 5 जून तक स्थिति में कोई सार्थक बदलाव नहीं होता है तो वह 6 जून को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ( सीजेपी ) के सदस्यों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेगी। वांगचुक ने स्पष्ट किया कि इसमें सिर्फ एक विभाग या व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी शैक्षिक प्रणाली और इससे जुड़े निर्णय लेने वालों की असंवेदनशीलता का मुद्दा है। वांगचुक ने कहा कि जब किसी मामले में इतनी गंभीर चूक हो जाए तो आत्मसम्मान रखने वाला कोई भी मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक बोर्ड का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की शिक्षा नीति और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने पूछा कि अगर विद्यालयों की हालत ऐसी ही रहती है, तो भारत 2047 तक विकसित कैसे हो पाएगा?
वांगचुक ने शिक्षा प्रणाली में बदलाव न देखकर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी नीतियां आ रही हैं, जैसे नई शिक्षा नीति, पर इन नीतियों का जमीन पर कितना अमल हो रहा है, यह देखकर वे मायूस होते हैं। इसी तरह, विकसित भारत अभियान भी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी गड़बड़ी होने पर इसका दबाव कम लग रहा है। इस बीच, सीबीएसई ने विवाद से जुड़े मामलों में बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व मुख्य संयोजक लोकांडे प्रशांत सीताराम को बुला कर नए चेयरपर्सन की नियुक्ति की गई है। वरुण भारद्वाज को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीएसई ने एक समिति भी बनायी है जो पूरे प्रकरण की जांच करेगी। वांगचुक ने इन बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सजावटी कदम है, जब तक कि मूल मुद्दों का समाधान न होगा। उन्होंने कहा कि प्रणाली की जांच के लिए बनी कमेटी भी पारदर्शी और निरपेक्ष होनी चाहिए, नहीं तो यह फिर एक ऐच्छिक प्रक्रिया बना रहेगी। वांगचुक ने दोहराया कि अगर हम संवेदनशील नहीं हैं तो यह देश के भविष्य को खतरे में डाल देगा
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