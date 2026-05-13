सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया, पिछले साल की तुलना में 3.19 प्रतिशत कम रहा पास प्रतिशत और बेहतर प्रदर्शन छात्राओं ने किया

सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। इस बार कुल 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में 3.19 प्रतिशत कम रहा। इस बार भी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का रिजल्ट भी 100 प्रतिशत रहा। सीबीएसई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 12वीं की परीक्षा के लिए कुल 17,80,365 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया ह था।

सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया, जिसमें 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। पिछले साल की तुलना में 3.19 प्रतिशत कम रहा। छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा। सीबीएसई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 17,80,365 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 17,68,968 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 15,07,109 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। क्षेत्रवार परिणाम में 95.

62 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए त्रिवेंद्रम रीजन में। सबसे कमजोर प्रदर्शन प्रयागराज रीजन में रहा, जहां 72.43 प्रतिशत छात्र सफल हुए





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