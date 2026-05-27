सीबीएसई ओएसएम विवाद: अधूरी तैयारी और जल्दबाजी में दांव पर लगा छात्रों का भविष्य

सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के लागू करने, धुंधली स्कैन कॉपियों और गलत मूल्यांकन के गंभीर मामले सामने आए हैं। हजारों कॉपियों को दोबारा स्कैन करना पड़ा और ऑफलाइन जांच करानी पड़ी। छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर सवाल उठाए हैं।

सीबीएसई द्वारा इस वर्ष पहली बार बड़े पैमाने पर लागू की गई ऑन-स्क्रीन मार्किंग ( ओएसएम ) प्रणाली विवादों के घेरे में आ गई है। बोर्ड ने दावा किया था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मानवीय त्रुटियां कम होंगी, लेकिन परिणाम जारी होने के बाद देशभर से ऐसी शिकायतें सामने आईं जिन्होंने पूरे मॉडल को संकट में डाल दिया है। सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि इस प्रणाली को लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण और शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया। सीबीएसई की संचालन समिति ने पिछले वर्ष सुझाव दिया था कि सभी विषयों में ओएसएम लागू करने से पहले विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय जनवरी में दिल्ली के पांच स्कूलों में सीमित अभ्यास सत्र आयोजित किए गए। इसमें शामिल शिक्षकों के अनुसार, उन्होंने बोर्ड अधिकारियों को बताया था कि प्रणाली को लागू करने से पहले अधिक प्रशिक्षण, बेहतर स्कैनिंग और तकनीकी सुधार जरूरी हैं। इसके बावजूद नौ फरवरी को ओएसएम लागू करने की घोषणा कर दी गई और 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गईं। मूल्यांकन कार्य सात मार्च से शुरू हुआ, जिसमें शिक्षकों को बिना व्यापक प्रशिक्षण के ही डिजिटल मार्किंग करनी पड़ी। कई शिक्षकों ने स्वीकार किया कि वे वास्तविक मूल्यांकन के दौरान ही प्रणाली को समझ पाए। इस जल्दबाजी और अधूरी तैयारी के कारण मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। सीबीएसई ने स्वयं स्वीकार किया है कि 68,018 उत्तर पुस्तिकाओं को खराब स्कैन गुणवत्ता के कारण दोबारा स्कैन करना पड़ा। वहीं, 13,583 कापियों की ऑफलाइन जांच करानी पड़ी क्योंकि बार-बार स्कैन करने के बाद भी स्पष्ट प्रति तैयार नहीं हो पा रही थी। कुछ परीक्षकों का दावा है कि ऑफलाइन जांच के लिए कापियों पर सीबीएसई अधिकारी की संस्तुति लिखकर भेजी गई। धुंधली स्कैन कापियां, गलत मूल्यांकन, दूसरी उत्तर पुस्तिका अपलोड होने, गायब पन्नों जैसी समस्याओं ने छात्रों को परेशान किया है। कई विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें जो उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई गई, उसकी लिखावट तक उनकी नहीं थी। कुछ मामलों में पूरे लिखे हुए पन्नों को खाली मान लिया गया, जबकि सही उत्तरों पर भी अंक नहीं दिए गए। एक काॅपी में बहुविकल्पीय प्रश्न में 0.

5 अंक देने का मामला सामने आया है। छात्रों ने कहा कि सीबीएसई को बिना तैयारी इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि प्रणाली लागू करने की तैयारी, जवाबदेही और निगरानी का मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और तैयार थी, तो हजारों कापियों को दोबारा स्कैन करने, हजारों की ऑफलाइन जांच कराने और लाखों छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर सवाल उठाने की नौबत क्यों आई। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने मामले में न्यायिक जांच और एसआईटी की मांग की है, और पूछा है कि एक संदिग्ध निजी कंपनी को यह ठेका कैसे दिया गया। सीबीएसई ने आरोपों को नकारा है, लेकिन यह माना है कि कुछ तकनीकी खामियां थीं। गणित और विज्ञान जैसे विषयों में स्टेप मार्किंग न हो पाने से विद्यार्थियों का रोष बढ़ा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि समय पर परिणाम जारी करने के दबाव में मूल्यांकन की गति को प्राथमिकता दी गई। इस पूरे प्रकरण ने देश के लाखों छात्रों के भविष्य को जोखिम में डाल दिया है। यह घटना डिजिटलीकरण के नाम पर बिना पर्याप्त तैयारी के नई प्रणाली लागू करने के खतरों को उजागर करती है। सीबीएसई को चाहिए कि वह इस बार शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के विश्वास को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए, जिसमें व्यापक प्रशिक्षण, बेहतर तकनीकी बुनियादी ढांचा और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल हो





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