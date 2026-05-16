सीबीआई ने दिनेश और मंगिलाल बिलवाल के বিরুদ্ধে नीट-यूजी के पेपर लीक के आरोप में उठाए कदम

सीबीआई ने 13 मई को राजस्थान के रामगढ़ से दिनेश और मंगिलाल बिलवाल को गिरफ्तार किया है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। इन दोनों पर नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक के लिए संलिप्त होने का आरोप है। जांचकर्ताओं ने जांच की कि 15 लाख रुपये में प्रश्नपत्र बेचा गया था, और यह साबित करने के लिए कि इसने छात्रों के बीच हंगामे का संचार किया। ये दोनों मजबूत राजनीतिक संपत्तियों और स्कूली छात्रों को उचित मूल्य और उन्हें बेचते हैं जो शहर के नेटवर्क और कंपनी के सहयोग से विस्तारित किया गया है। जांचकर्ताओं ने पाया है कि इस नेटवर्क में खतरनाक दस्तावेज लीक काfondo था, जिसे छात्रों में बांटा गया गैस पेपर। यह विवाद 2024 में भी सामने आया था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

सीबीआई ने 13 मई को राजस्थान के रामगढ़ से दिनेश और मंगिलाल बिलवाल को गिरफ्तार किया है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। इन दोनों पर नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक के लिए संलिप्त होने का आरोप है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ये दोनों एक बड़े नेटवर्क में माफिया और प्रभावशाली नेताओं के जरिए निवेश करते थे जो नीट-यूजी में उचित सीटों की प्राप्ति के लिए रिश्वत लेते थे। इस विवाद के कारण 3 मई को हुई नीट परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी। देश भर के 5,432 केंद्रों पर आयोजित इस प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। नीट-यूजी देश के मेडिकल कॉलेजों में 1.

3 लाख मेडिकल सीटों के दाखिले के लिए एकमात्र तरीका था और केवल यह ‘नेशनल टेस्टिंग एजेंसी’ को केवल फीस से 1,300 करोड़ रुपये की कमाई होती थी। जांचकर्ताओं को शक है जब 15 लाख रुपये में प्रश्नपत्र बेचा गया था। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) उन रिपोर्टों की जांच कर रहा है जिनमें कहा गया था कि वाट्सएप ग्रुप्स के जरिये छात्रों में बांटा गया एक ‘गेस पेपर’। दक्षिण की रिपोर्ट के अनुसार, बायो और केमिस्ट्री के करीब 100 सवाल असल टेस्ट पेपर में शामिल थे। आरोप है कि यह दस्तावेज टेस्ट से 15 दिन पहले छात्रों के बीच बांटा जा रहा था। जांच में, यह दस्तावेज emprendedores के छात्रों से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि उसनेर 1 मई को यह दस्तावेज अपने पिता को भेजा है जो सीकर में पेइंग गेस्ट आवास चलाता है। पिता ने इन सवालों को छात्रों को उचित नुमाइश और उन्हें बेच लिए। इसके बाद यह दस्तावेज कोचिंग नेटवर्क और मैसेजिंग ऐप्स के जरिये बड़े पैमाने पर फैला दिया गया। हालिया प्रकरण सनसनीखेज रहा इस हत्यारे कोचिंग हब सीकर चर्चा में ला दिया है। जरूर जानना सीकर में नीट में सफलता की दर राष्ट्रीय औसत से छह गुना ज्यादा हो गई है। सचिन के संस्थापक महेंद्र वेरीया ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट किया है कि सीकर एक ऐसे बड़े नेटवर्क का केंद्र है जो ऐसे कामों के लिए बदनाम है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नीट में सफलता की दर राष्ट्रीय औसत से छह गुना ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीकर में छात्रों को एक दिन पहले ‘मॉक टेस्ट’ के लिए बुलाया गया और उन्हें इन्हीं खास सवालों पर कोचिंग दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में भी ऐसे ही आरोप सामने आए थे, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। एक शिक्षाविद ने नाम न छापने की शर्त पर दावा किया कि मांगवाली प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही बड़े पैमाने पर फैला दिया गया था और इससे सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ। क्या यह अजीब नहीं कि इसके बाद भी आई एना ने इसका पता नहीं चला





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