सीबीएसई ओएसएम मार्किंग से अंक टोटलिंग की गलतियां पूरी तरह समाप्त हुई, सेक्रेटरी संजय कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

सीबीएसई द्वारा 13 मई को 12th क्लास का रिजल्ट जारी हुआ है और इस बार बोर्ड द्वारा 12th क्लास की कॉपियों की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) के आधार पर की गई है। इससे अंकों की गणना में होने वाली गलतियां पूरी तरह से समाप्त हो गईं। सेक्रेटरी संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवालों के जवाब दिए।

सीबीएसई ओएसएम मार्किंग से अंक टोटलिंग की गलतियां पूरी तरह समाप्त, सेक्रेटरी संजय कुमार ने दी जानकारी, आज एजुकेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिट्रेसी के सेक्रेटरी संजय कुमार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग ( OSM ) के बारे में जानकारी देते हुए बतायएकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 13 मई को 12th क्लास का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इस बार बोर्ड द्वारा 12th क्लास की कॉपियों की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग ( OSM ) के आधार पर की गई है। इससे अंकों की गणना में होने वाली गलतियां पूरी तरह से समाप्त हो गईं।.





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CBSE OSM 12Th Class Result On-Screen Marking

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