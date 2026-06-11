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सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए साइबर ठगी के वांछित आरोपी गणेश बालासो काले को थाईलैंड से भारत वापस लाया

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सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए साइबर ठगी के वांछित आरोपी गणेश बालासो काले को थाईलैंड से भारत वापस लाया
सीबीआईसाइबर ठगीवांछित आरोपी
📆11-06-2026 13:43:00
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सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए साइबर ठगी के वांछित आरोपी गणेश बालासो काले को थाईलैंड से भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी एक संगठित साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़ा था, जो लोगों को ऑनलाइन पार्ट-टाइम नौकरी का झांसा देकर निवेश कराने के बाद उनसे धोखाधड़ी करता था। आरोपी कथित रूप से ऐसे लोगों को कमीशन और ब्याज का लालच देकर उनके बैंक खातों का उपयोग अवैध धनराशि के ट्रांसफर के लिए करवाता था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपने सहयोगियों को मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश देता था, ताकि साइबर अपराधों को अंजाम देने में आसानी हो सके। इंटरपोल द्वारा INTERPOL का रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के लगभग 20 दिनों के भीतर आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया गया और भारत वापस लाया गया।

सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए साइबर ठगी के वांछित आरोपी गणेश बालासो काले को थाईलैंड से भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और थाईलैंड स्थित भारत ीय दूतावास के साथ समन्वय करते हुए साइबर अपराध मामले में वांछित आरोपी गणेश बालासो काले को थाईलैंड से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। आरोपी को 10 जून 2026 को निर्वासित कर भारत भेजा गया। सीबीआई के अनुसार, गणेश बालासो काले एक संगठित साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़ा था, जो लोगों को ऑनलाइन पार्ट-टाइम नौकरी का झांसा देकर निवेश कराने के बाद उनसे धोखाधड़ी करता था। आरोपी कथित रूप से ऐसे लोगों को कमीशन और ब्याज का लालच देकर उनके बैंक खातों का उपयोग अवैध धनराशि के ट्रांसफर के लिए करवाता था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपने सहयोगियों को मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश देता था, ताकि साइबर अपराधों को अंजाम देने में आसानी हो सके। इन खातों और मोबाइल कनेक्शनों का उपयोग कई निर्दोष लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए किया गया। आरोपी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा INTERPOL का रेड कॉर्नर नोटिस मई 2026 में जारी किया गया था। नोटिस के आधार पर थाई अधिकारियों ने उसे 24 मई 2026 को Bangkok में हिरासत में लिया। भारत ीय और थाई अधिकारियों के बीच कानूनी प्रक्रिया और समन्वय पूरा होने के बाद आरोपी को भारत भेजा गया। उल्लेखनीय है कि रेड नोटिस जारी होने के लगभग 20 दिनों के भीतर आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया गया और भारत वापस लाया गया, जो दोनों देशों की एजेंसियों के बीच तेज और प्रभावी सहयोग को दर्शाता है। 11 जून 2026 को आरोपी मुंबई पहुंचा, जहां उसे महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल के अधिकारियों ने अपनी हिरासत में ले लिया। सीबीआई , भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है और इंटरपोल चैनलों के माध्यम से विभिन्न भारत ीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। एजेंसी के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए 160 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। यदि आपको यह लेख पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें.

सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए साइबर ठगी के वांछित आरोपी गणेश बालासो काले को थाईलैंड से भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय करते हुए साइबर अपराध मामले में वांछित आरोपी गणेश बालासो काले को थाईलैंड से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। आरोपी को 10 जून 2026 को निर्वासित कर भारत भेजा गया। सीबीआई के अनुसार, गणेश बालासो काले एक संगठित साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़ा था, जो लोगों को ऑनलाइन पार्ट-टाइम नौकरी का झांसा देकर निवेश कराने के बाद उनसे धोखाधड़ी करता था। आरोपी कथित रूप से ऐसे लोगों को कमीशन और ब्याज का लालच देकर उनके बैंक खातों का उपयोग अवैध धनराशि के ट्रांसफर के लिए करवाता था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपने सहयोगियों को मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश देता था, ताकि साइबर अपराधों को अंजाम देने में आसानी हो सके। इन खातों और मोबाइल कनेक्शनों का उपयोग कई निर्दोष लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए किया गया। आरोपी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा INTERPOL का रेड कॉर्नर नोटिस मई 2026 में जारी किया गया था। नोटिस के आधार पर थाई अधिकारियों ने उसे 24 मई 2026 को Bangkok में हिरासत में लिया। भारतीय और थाई अधिकारियों के बीच कानूनी प्रक्रिया और समन्वय पूरा होने के बाद आरोपी को भारत भेजा गया। उल्लेखनीय है कि रेड नोटिस जारी होने के लगभग 20 दिनों के भीतर आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया गया और भारत वापस लाया गया, जो दोनों देशों की एजेंसियों के बीच तेज और प्रभावी सहयोग को दर्शाता है। 11 जून 2026 को आरोपी मुंबई पहुंचा, जहां उसे महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल के अधिकारियों ने अपनी हिरासत में ले लिया। सीबीआई, भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है और इंटरपोल चैनलों के माध्यम से विभिन्न भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। एजेंसी के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए 160 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। यदि आपको यह लेख पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें

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