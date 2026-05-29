सीबीएसई मूल्यांकन विवाद के बाद बड़ा फैसला, अब डीजी लॉकर में मिलेगी उत्तर पुस्तिका

केंद्र सरकार ने अगले साल से सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। छात्रों को अब मार्कशीट के साथ डीजी लाकर के जरिए उत्तर पुस्तिका भी मुहैया कराई जाएगी। इस कदम को मूल्यांकन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने से जोड़ कर देखा जा रहा है।
केंद्र सरकार ने अगले साल से सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। छात्रों को अब मार्कशीट के साथ डीजी लाकर के जरिए उत्तर पुस्तिका भी मुहैया कराई जाएगी। इस कदम को मूल्यांकन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने से जोड़ कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिका ओं की स्कैन कापियों के मिक्स होने के मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक सीबीएसई को आन-स्क्रीन मार्किंग के दौरान सबसे अधिक जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वह पारदर्शिता की थी.
केंद्र सरकार ने अगले साल से सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। छात्रों को अब मार्कशीट के साथ डीजी लाकर के जरिए उत्तर पुस्तिका भी मुहैया कराई जाएगी। इस कदम को मूल्यांकन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने से जोड़ कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापियों के मिक्स होने के मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक सीबीएसई को आन-स्क्रीन मार्किंग के दौरान सबसे अधिक जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वह पारदर्शिता की थी
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