सीबीएसई ने जुलाई से थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किया, थर्ड भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी

सीबीएसई ने जुलाई से देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में एक फॉरेन लैंग्वेज को थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने का आदेश दिया है। इसमें दो भारतीय भाषाएं और एक फॉरेन भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। सीबीएसई ने कहा है कि अंग्रेजी भाषा को विदेशी कैटेगरी में रखा गया है और स्टूडेंट्स या तो इंग्लिश भाषा का चुनाव कर सकते हैं या फिर अन्य विदेशी भाषाओं में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। तमिलनाडु के अलावा कई राज्य इसका विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई ने राज्यों को भाषा चुनने की आजादी दी है। तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, लेकिन स्कूल स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा।
सीबीएसई ने जुलाई से देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में एक फॉरेन लैंग्वेज को थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने का आदेश दिया है। इसमें दो भारतीय भाषाएं और एक फॉरेन भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। छात्रों को सीधे भाषा चुनने के विकल्प दिए गए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अंग्रेजी भाषा को विदेशी कैटेगरी में रखा गया है और स्टूडेंट्स या तो इंग्लिश भाषा का चुनाव कर सकते हैं या फिर अन्य विदेशी भाषाओं में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। तमिलनाडु सहित कई राज्य इसका विरोध करते आ रहे हैं। सीबीएसई ने राज्यों को भाषा चुनने की आजादी दी है। तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, बल्कि स्कूल स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रमाण पत्र में इस भाषा के लिए प्राप्त अंकों को दर्शाया जाएगा.
सीबीएसई ने जुलाई से देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में एक फॉरेन लैंग्वेज को थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने का आदेश दिया है। इसमें दो भारतीय भाषाएं और एक फॉरेन भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। छात्रों को सीधे भाषा चुनने के विकल्प दिए गए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अंग्रेजी भाषा को विदेशी कैटेगरी में रखा गया है और स्टूडेंट्स या तो इंग्लिश भाषा का चुनाव कर सकते हैं या फिर अन्य विदेशी भाषाओं में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। तमिलनाडु सहित कई राज्य इसका विरोध करते आ रहे हैं। सीबीएसई ने राज्यों को भाषा चुनने की आजादी दी है। तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, बल्कि स्कूल स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रमाण पत्र में इस भाषा के लिए प्राप्त अंकों को दर्शाया जाएगा
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