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सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए तनाव बरकरार, उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए तकनीकी खराबी का सामना

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सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए तनाव बरकरार, उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए तकनीकी खराबी का सामना
सीबीएसई12वींतनाव
📆29-05-2026 06:52:00
📰Dainik Jagran
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सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए तनाव बरकरार है। छात्रों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अपने अंकों में सुधार कराने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल सिस्टम ग्लिच यानि तकनीकी खराबी का मैसेज दे रहा है, जिसके चलते छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख पा रहे हैं।

सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए तनाव बरकरार, उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए तकनीकी खराबी का सामना कर रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अपने अंकों में सुधार कराने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल सिस्टम ग्लिच यानि तकनीकी खराबी का मैसेज दे रहा है, जिसके चलते छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख पा रहे हैं। बोर्ड मई तक उत्तर पुस्तिकाएं दिखा रहा है लेकिन मार्कशीट कब देगा क्योंकि मार्कशीट के बिना कॉलेज में प्रवेश कैसे हो सकेगा। अभिभावकों का पैसा भी गया और बच्चों को उत्तर पुस्तिकाएं देखने को नहीं मिली। हाल यह है कि सीयूईटी परीक्षा के बीच छात्रों को बोर्ड ने तनाव देकर रखा है। जिन छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं मिली वह धुंधली होने के कारण देख नहीं पा रहे हैं। छात्रों को सीबीएसई बोर्ड की तरफ से लगातार झटके मिल रहे हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के गायब होने से लेकर पोर्टल क्रैश होने और भुगतान में विफलता तक, बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र परिणाम घोषित होने के बाद तनाव में आ गए हैं। छात्रों को तनाव में देख अभिभावक भी तनाव में आ गए हैं कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। छात्र बिगड़े परिणाम में सुधार की उम्मीद में बैठे हैं। न वो ठीक से कॉलेज का चयन कर पा रहे हैं और न विषयों का। छात्र इतने तनाव में आ गए हैं कि उनकी करियर काउंसलिंग कराना पड़ रही है। ओएसएम प्रणाली से उत्तरपुस्तिका जांचने के लिए शिक्षक पूरी तरह ट्रेंड नहीं थे। ऐसे शिक्षकों से कापी चेक कराई गई जिन्हें फोन तक ठीक से चलाना नहीं आता था। जो फोन नहीं चला सकता था वो नए प्रक्रिया से मूल्यांकन कैसे कर सकता था। प्रशिक्षण दिया गया लेकिन टीचर कितनी प्रशिक्षित हुए इसकी जांच नहीं की गई। बेटी ने तीन विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए आवेदन किया था, 300 रुपए का भुगतान कर दिया लेकिन सीबीएसई पोर्टल पर सिस्टम ग्लिच का मैसेज दे रहा। कई दिनों से परेशान है हाेम साइंस, साईकोलाजी और अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका देखना है क्योंकि परिणाम में दिए अंकों से संतुष्ट नहीं है। इसी बीच उसका सीयूईटी की परीक्षा चल रही है। एक तरफ कम अंक आने का तनाव दूसरा परीक्षा का तनाव । बोर्ड ने विद्यार्थियों का करियर खराब किया है। बोर्ड का पोर्टल नहीं चल रहा है रसायन विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका देखने के लिए भुगतान कर चुके है लेकिन तकनीकी खराबी का संदेश दे रहा है। ऐसे में पैसे भी गए और बच्चा कापी भी नहीं देख सका। जबकि जेईई मेंस में 78 परसेंटाइल थे लेकिन बोर्ड ने परेशान कर दिया है। पोर्टल कभी नान एप्लीकेबल, सिस्टम ग्लिच जैसे मैसेज दे रहा है। मार्कशीट नहीं मिलेगी तो कॉलेज में प्रवेश लेने में दिक्कत आ रही है.

सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए तनाव बरकरार, उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए तकनीकी खराबी का सामना कर रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अपने अंकों में सुधार कराने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल सिस्टम ग्लिच यानि तकनीकी खराबी का मैसेज दे रहा है, जिसके चलते छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख पा रहे हैं। बोर्ड मई तक उत्तर पुस्तिकाएं दिखा रहा है लेकिन मार्कशीट कब देगा क्योंकि मार्कशीट के बिना कॉलेज में प्रवेश कैसे हो सकेगा। अभिभावकों का पैसा भी गया और बच्चों को उत्तर पुस्तिकाएं देखने को नहीं मिली। हाल यह है कि सीयूईटी परीक्षा के बीच छात्रों को बोर्ड ने तनाव देकर रखा है। जिन छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं मिली वह धुंधली होने के कारण देख नहीं पा रहे हैं। छात्रों को सीबीएसई बोर्ड की तरफ से लगातार झटके मिल रहे हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के गायब होने से लेकर पोर्टल क्रैश होने और भुगतान में विफलता तक, बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र परिणाम घोषित होने के बाद तनाव में आ गए हैं। छात्रों को तनाव में देख अभिभावक भी तनाव में आ गए हैं कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। छात्र बिगड़े परिणाम में सुधार की उम्मीद में बैठे हैं। न वो ठीक से कॉलेज का चयन कर पा रहे हैं और न विषयों का। छात्र इतने तनाव में आ गए हैं कि उनकी करियर काउंसलिंग कराना पड़ रही है। ओएसएम प्रणाली से उत्तरपुस्तिका जांचने के लिए शिक्षक पूरी तरह ट्रेंड नहीं थे। ऐसे शिक्षकों से कापी चेक कराई गई जिन्हें फोन तक ठीक से चलाना नहीं आता था। जो फोन नहीं चला सकता था वो नए प्रक्रिया से मूल्यांकन कैसे कर सकता था। प्रशिक्षण दिया गया लेकिन टीचर कितनी प्रशिक्षित हुए इसकी जांच नहीं की गई। बेटी ने तीन विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए आवेदन किया था, 300 रुपए का भुगतान कर दिया लेकिन सीबीएसई पोर्टल पर सिस्टम ग्लिच का मैसेज दे रहा। कई दिनों से परेशान है हाेम साइंस, साईकोलाजी और अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका देखना है क्योंकि परिणाम में दिए अंकों से संतुष्ट नहीं है। इसी बीच उसका सीयूईटी की परीक्षा चल रही है। एक तरफ कम अंक आने का तनाव दूसरा परीक्षा का तनाव। बोर्ड ने विद्यार्थियों का करियर खराब किया है। बोर्ड का पोर्टल नहीं चल रहा है रसायन विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका देखने के लिए भुगतान कर चुके है लेकिन तकनीकी खराबी का संदेश दे रहा है। ऐसे में पैसे भी गए और बच्चा कापी भी नहीं देख सका। जबकि जेईई मेंस में 78 परसेंटाइल थे लेकिन बोर्ड ने परेशान कर दिया है। पोर्टल कभी नान एप्लीकेबल, सिस्टम ग्लिच जैसे मैसेज दे रहा है। मार्कशीट नहीं मिलेगी तो कॉलेज में प्रवेश लेने में दिक्कत आ रही है

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सीबीएसई 12वीं तनाव उत्तर पुस्तिकाएं तकनीकी खराबी

 

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