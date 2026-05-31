सीबीएसई 12वीं की 20 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का डेटा लीक: कांग्रेस ने सीओईएमपीटी और धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाया

सीबीएसई की 12वीं कक्षा के लगभग 20 लाख छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पाई गई, जिससे छात्रों की निजता खतरे में पड़ी। कांग्रेस ने इस मामले में टेक्नोलॉजी कंपनी सीओईएमपीटी की अक्षमता और सीबीएसई की लापरवाही का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) के 12वीं कक्षा के लगभग 20 लाख छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध पाई गई हैं, जिसे वह 'बड़े पैमाने पर डेटा लीक ' कहते हुए छात्रों की निजता के खतरे का जिक्र किया। पूर्व कंसूल्टेंट और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर कहा कि इस घटनाक्रम में सीबीएसई की टेक्नोलॉजी पार्टनर कंपनी सीओईएमपीटी की अक्षमता और लापरवाही सामने आई है। रमेश ने कहा कि उपलब्ध उत्तर पुस्तिकाओं में कागज के मुड़ने के निशान और परछाईं जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं, जो मोबाइल फोन से किए गए कम गुणवत्ता वाले स्कैनिंग से जुड़े होते हैं। उन्होंnetes!

यह भी दावा किया कि सीबीएसई ने आरएफपी (प्रस्ताव अनुरोध पत्र) में रोबोटिक स्कैनर की तकनीकी शर्त हटा दी थी, जिससे संभवत: सीओईएमपीटी को फायदा पहुंचा। रमेश ने एक पोस्ट में इंगित किया कि सीबीएसई के AWS बकेट का ठीक से कॉन्फ़िगरेशन न होने से 2026 की उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्नपत्र सहित सभी मीडिया फ़ाइलें सार्वजनिक रूप से देखने और सूचीबद्ध करने लायक बन गई हैं। कांग्रेस ने पिछले दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ब्रह्मांड करने और सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाने का मांग किया था। शनिवार को कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की योजना और कार्यान्वयन में 'अक्षमता, भ्रष्टाचार और लापरवाही का चौंकाने वाला मिश्रण' दिखा है। नेता राहुल गांधी ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सतत दबाव बनाया जा रहा है





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