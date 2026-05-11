सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के कर्मचारियों और अधिकारियों से रिश्वतखोरी के मामले में पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम ने विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई की। मामले में सीबीआई 20 लाख रुपये की कथित रिश्वत जांच में शामिल है। बड़ी कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई है Shuttleworth कैडिला अफग़ानी तिकरणियां
रोहित कुमार, चंडीगढ़। रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई की। पूछताछ देर रात तक जारी रही। बताया जा रहा है कि मामला प्रॉपर्टी से जुड़ी एक कथित डील और रिश्वत के लेन-देन से संबंधित है। इसे लेकर सोमवार शाम केंद्रीय जांच एजेंसी की विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर में पहुंची। सूत्रों के अनुसार करीब 20 लाख रुपये की कथित रिश्वत डील जांच के घेरे में है। चर्चा है कि कार्रवाई के दौरान करीब 13 लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सीबीआई इस पूरे मामले में पैसों के लेन-देन, संबंधित फाइलों और इसमें शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है.
रोहित कुमार, चंडीगढ़। रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई की। पूछताछ देर रात तक जारी रही। बताया जा रहा है कि मामला प्रॉपर्टी से जुड़ी एक कथित डील और रिश्वत के लेन-देन से संबंधित है। इसे लेकर सोमवार शाम केंद्रीय जांच एजेंसी की विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर में पहुंची। सूत्रों के अनुसार करीब 20 लाख रुपये की कथित रिश्वत डील जांच के घेरे में है। चर्चा है कि कार्रवाई के दौरान करीब 13 लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सीबीआई इस पूरे मामले में पैसों के लेन-देन, संबंधित फाइलों और इसमें शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है
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