Head Topics

सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के कर्मचारियों और अधिकारियों से रिश्वतखोरी के मामले में पूछताछ शुरू की

Politics News

सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के कर्मचारियों और अधिकारियों से रिश्वतखोरी के मामले में पूछताछ शुरू की
पीएम मोदीरिश्वतखोरीमहक अरोड़ा
📆11-05-2026 19:28:00
📰Dainik Jagran
38 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 53%

सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के कर्मचारियों और अधिकारियों से रिश्वतखोरी के मामले में पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम ने विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई की। मामले में सीबीआई 20 लाख रुपये की कथित रिश्वत जांच में शामिल है। बड़ी कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई है Shuttleworth कैडिला अफग़ानी तिकरणियां

रोहित कुमार, चंडीगढ़। रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई की। पूछताछ देर रात तक जारी रही। बताया जा रहा है कि मामला प्रॉपर्टी से जुड़ी एक कथित डील और रिश्वत के लेन-देन से संबंधित है। इसे लेकर सोमवार शाम केंद्रीय जांच एजेंसी की विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर में पहुंची। सूत्रों के अनुसार करीब 20 लाख रुपये की कथित रिश्वत डील जांच के घेरे में है। चर्चा है कि कार्रवाई के दौरान करीब 13 लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सीबीआई इस पूरे मामले में पैसों के लेन-देन, संबंधित फाइलों और इसमें शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है.

रोहित कुमार, चंडीगढ़। रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई की। पूछताछ देर रात तक जारी रही। बताया जा रहा है कि मामला प्रॉपर्टी से जुड़ी एक कथित डील और रिश्वत के लेन-देन से संबंधित है। इसे लेकर सोमवार शाम केंद्रीय जांच एजेंसी की विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर में पहुंची। सूत्रों के अनुसार करीब 20 लाख रुपये की कथित रिश्वत डील जांच के घेरे में है। चर्चा है कि कार्रवाई के दौरान करीब 13 लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सीबीआई इस पूरे मामले में पैसों के लेन-देन, संबंधित फाइलों और इसमें शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

पीएम मोदी रिश्वतखोरी महक अरोड़ा सीबीआई ने पूछताछ शुरू की निसाल अहमद मेहबुबा उत्तर प्रदेश दिल्ली-एनसीआर न्यूज फीचरसेरी न्यूज दुनिंग्स

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

108MP कैमरा वाले Motorola Edge 20 और Motorola Edge 20 Fusion फोन आज होंगे भारत में लॉन्च108MP कैमरा वाले Motorola Edge 20 और Motorola Edge 20 Fusion फोन आज होंगे भारत में लॉन्चMotorola Edge 20 सीरीज़ में Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite और Motorola Edge 20 Pro स्मार्टफोन शामिल है, जो कि यूरोपियन मार्केट में पिछले महीने लॉन्च किए गए थे।
Read more »

फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!
Read more »

आंखों के लिए 20-20-20 रूल , आई स्ट्रेन से राहतआंखों के लिए 20-20-20 रूल , आई स्ट्रेन से राहतयह खबर आपको आंखों की थकान और जलन से राहत के लिए 20-20-20 नियम के बारे में बताती है।
Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?November 20 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 20), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Read more »

தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!Tomorrow Saturday (December 20) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.
Read more »

आंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीकाआंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीकाआंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीका
Read more »



Render Time: 2026-05-11 22:28:44