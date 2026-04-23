सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026: जारी हुई डेटशीट, 15 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2026 के लिए कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 15 मई से 21 मई 2026 तक होंगी।

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) ने शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तिथि पत्र जारी कर दिया है। यह परीक्षा 15 मई 2026 से शुरू होकर 21 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस तिथि पत्र के जारी होने से छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्पष्ट समय सीमा मिल गई है, जिससे वे अपनी अध्ययन योजना को बेहतर ढंग से बना सकेंगे। सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा की तैयारी को गंभीरता से लें और आधिकारिक तिथि पत्र के अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनाएं। यह दूसरी बोर्ड परीक्षा उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो अपनी पहली बोर्ड परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। यह उन्हें अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अपनी पसंदीदा स्ट्रीम या कॉलेजों में प्रवेश पाने का एक अतिरिक्त मौका प्रदान करती है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, पहली परीक्षा 15 मई 2026 को गणित (स्टैंडर्ड और बेसिक) विषय की होगी। गणित एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके बाद, 16 मई 2026 को अंग्रेजी भाषा और साहित्य की परीक्षा होगी। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है और छात्रों को इस विषय में अच्छी पकड़ रखने की आवश्यकता है। 18 मई 2026 को विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। विज्ञान छात्रों को तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है। 19 मई 2026 को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं होंगी। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और छात्रों को इस भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता है। 20 मई 2026 को पेंटिंग, संस्कृत, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे विषयों की परीक्षाएं होंगी। ये विषय छात्रों को रचनात्मकता और तकनीकी कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। अंतिम दिन, 21 मई 2026 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आयोजित किया जाएगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषय शामिल होंगे। सामाजिक विज्ञान छात्रों को समाज और दुनिया को समझने में मदद करता है। सभी मुख्य परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को पर्याप्त समय मिलेगा ताकि वे परीक्षा को शांतिपूर्वक पूरा कर सकें। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। उन्हें परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। यह दूसरी बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और उन्हें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सीबीएसई ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है, जिसे छात्र किसी भी समय देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सीबीएसई ने छात्रों के लिए विभिन्न ऑनलाइन संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं, जैसे कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर और अध्ययन सामग्री। इन संसाधनों का उपयोग करके छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह दूसरी बोर्ड परीक्षा केवल उन छात्रों के लिए है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। उन छात्रों को यह परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है जो अपनी पहली बोर्ड परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट हैं। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम पहली बोर्ड परीक्षा के परिणामों के साथ अलग से घोषित किए जाएंगे.

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तिथि पत्र जारी कर दिया है। यह परीक्षा 15 मई 2026 से शुरू होकर 21 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस तिथि पत्र के जारी होने से छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्पष्ट समय सीमा मिल गई है, जिससे वे अपनी अध्ययन योजना को बेहतर ढंग से बना सकेंगे। सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा की तैयारी को गंभीरता से लें और आधिकारिक तिथि पत्र के अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनाएं। यह दूसरी बोर्ड परीक्षा उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो अपनी पहली बोर्ड परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। यह उन्हें अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अपनी पसंदीदा स्ट्रीम या कॉलेजों में प्रवेश पाने का एक अतिरिक्त मौका प्रदान करती है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, पहली परीक्षा 15 मई 2026 को गणित (स्टैंडर्ड और बेसिक) विषय की होगी। गणित एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके बाद, 16 मई 2026 को अंग्रेजी भाषा और साहित्य की परीक्षा होगी। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है और छात्रों को इस विषय में अच्छी पकड़ रखने की आवश्यकता है। 18 मई 2026 को विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। विज्ञान छात्रों को तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है। 19 मई 2026 को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं होंगी। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और छात्रों को इस भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता है। 20 मई 2026 को पेंटिंग, संस्कृत, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे विषयों की परीक्षाएं होंगी। ये विषय छात्रों को रचनात्मकता और तकनीकी कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। अंतिम दिन, 21 मई 2026 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आयोजित किया जाएगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषय शामिल होंगे। सामाजिक विज्ञान छात्रों को समाज और दुनिया को समझने में मदद करता है। सभी मुख्य परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को पर्याप्त समय मिलेगा ताकि वे परीक्षा को शांतिपूर्वक पूरा कर सकें। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। उन्हें परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। यह दूसरी बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और उन्हें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सीबीएसई ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है, जिसे छात्र किसी भी समय देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सीबीएसई ने छात्रों के लिए विभिन्न ऑनलाइन संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं, जैसे कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर और अध्ययन सामग्री। इन संसाधनों का उपयोग करके छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह दूसरी बोर्ड परीक्षा केवल उन छात्रों के लिए है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। उन छात्रों को यह परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है जो अपनी पहली बोर्ड परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट हैं। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम पहली बोर्ड परीक्षा के परिणामों के साथ अलग से घोषित किए जाएंगे





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