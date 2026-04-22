सीमांचल में मक्का की बंपर पैदावार से रेलवे की आय में भारी उछाल की उम्मीद

पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र में मक्का के बढ़ते रकबे के कारण रेलवे अपनी माल ढुलाई क्षमता बढ़ा रहा है। कटिहार रेल मंडल नए रैक प्वाइंट तैयार कर रहा है ताकि 50 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

सीमांचल क्षेत्र, जो कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ है, वहां की मुख्य नकदी फसल मक्का न केवल किसानों की आय का साधन है, बल्कि अब भारतीय रेलवे की कमाई का भी एक प्रमुख जरिया बन गई है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में मक्का की खेती का रकबा इस बार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। पूर्णिया जिले में ही सवा लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मक्का की खेती की गई है, जिसके कारण रेलवे प्रशासन भी अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटा है। रेलवे अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि इस सीजन में मक्का का रिकॉर्ड

उत्पादन होने के कारण माल ढुलाई में जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे रेलवे के राजस्व में भारी वृद्धि सुनिश्चित है। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सीमांचल से मक्का का परिवहन केवल घरेलू बाजारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक भी पहुंचा है। पिछले साल केवल पूर्णिया जंक्शन से ही 59 रैक मक्का विभिन्न शहरों और बांग्लादेश भेजा गया था, जिससे रेलवे को 40 करोड़ रुपये की आय हुई थी। पूर्णिया, रानीपतरा और जलालगढ़ जैसे स्टेशनों से कुल मिलाकर पिछले सीजन में 150 से अधिक रैक का लदान किया गया था, जिससे राजस्व का आंकड़ा एक अरब रुपये के पार पहुंच गया था। इस बार इस आंकड़े के और भी ऊपर जाने की उम्मीद है और रेलवे प्रशासन इस दिशा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। बढ़ते उत्पादन और व्यापारिक मांग को देखते हुए कटिहार रेल मंडल ने अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव किए हैं। कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर परिचालन को सुगम बनाने और व्यापारियों को समय पर सेवाएं देने के लिए एक अतिरिक्त रैक प्वाइंट स्थापित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। अररिया जिले में पहले से संचालित दो रैक प्वाइंटों के अतिरिक्त नया प्वाइंट जुड़ने से मक्का लदान की क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार होगा। रेलवे के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, व्यापारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है ताकि लोडिंग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। रैक की समयबद्ध उपलब्धता और गंतव्य तक सुरक्षित परिवहन के लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल गठित किए गए हैं। पूर्णिया जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि इस सीजन में मक्का की पहली रैक पहले ही रवाना हो चुकी है और बुकिंग के लिए भारी संख्या में व्यापारी रेलवे कार्यालयों में संपर्क कर रहे हैं। इस सुविधा के विस्तार से स्थानीय व्यापारियों को परिवहन लागत कम करने में मदद मिलेगी और उनका माल देश के कोने-कोने तक तेजी से पहुंच सकेगा। समस्तीपुर रेल मंडल और कटिहार रेल मंडल के आपसी तालमेल से मक्का परिवहन का एक विस्तृत नेटवर्क तैयार हो गया है। सरसी जैसे महत्वपूर्ण रैक प्वाइंट से उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत के कई राज्यों और बांग्लादेश के लिए लगातार रैक भेजे जा रहे हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई यह परिवहन की गति मई के पूरे महीने में अपने चरम पर रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मक्का के उत्पादन में हो रही यह वृद्धि सीमांचल की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। कृषि उत्पाद की ढुलाई से होने वाली रेलवे की यह आमदनी न केवल विभाग के राजस्व को मजबूती देती है, बल्कि इससे बुनियादी ढांचे के विकास में भी मदद मिलती है। आने वाले समय में रैक प्वाइंटों की संख्या बढ़ने से पूर्णिया का मक्का न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पैठ और अधिक मजबूत करेगा। इस विकास यात्रा में किसान, व्यापारी और रेलवे एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरे हैं, जिससे संपूर्ण सीमांचल क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुल रहे हैं। इस वर्ष रेलवे का लक्ष्य लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक की केवल पूर्णिया जंक्शन से आय अर्जित करने का है, जो पूरे सीमांचल के लिए गर्व का विषय है





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