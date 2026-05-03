सीरिया का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव: वैश्विक ऊर्जा और व्यापारिक परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनने का लक्ष्य

सीरिया ने एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि वह वैश्विक ऊर्जा और व्यापारिक परिवहन के लिए एक केंद्रीय गलियारे के रूप में काम कर सकता है. यह प्रस्ताव मध्य पूर्व में ईरान के जंग के असर और होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से जूझ रहे क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने का उद्देश्य रखता है. सीरिया सरकार दो बड़ी पहलों को बढ़ावा दे रही है- फ़ोर सीज़ (चार समुद्र) परियोजना और 4+1 योजना.

सीरिया ई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि सीरिया वैश्विक ऊर्जा और व्यापारिक परिवहन के लिए एक केंद्रीय गलियारे के रूप में काम कर सकता है.

यह प्रस्ताव मध्य पूर्व में ईरान के जंग के असर और होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से जूझ रहे क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने का उद्देश्य रखता है. 17 अप्रैल को तुर्की में आयोजित अंटाल्या डिप्लोमेसी फ़ोरम और इसके कुछ दिन बाद साइप्रस में यूरोपीय संघ के नेताओं की एक बैठक में, सीरियाई राष्ट्रपति ने ऊर्जा और माल ढुलाई के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनने की योजना प्रस्तुत की, जो खाड़ी देशों को तुर्की से जोड़ेगा और भूमध्य सागर तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करेगा. सीरिया सरकार दो बड़ी पहलों को बढ़ावा दे रही है- फ़ोर सीज़ (चार समुद्र) परियोजना और 4+1 योजना.

फ़ोर सीज़ परियोजना, जिसे 'नाइन कॉरिडोर इनिशिएटिव' के नाम से भी जाना जाता है, एक एकीकृत परिवहन और ऊर्जा नेटवर्क की परिकल्पना है, जो खाड़ी, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर को आपस में जोड़े. इसका उद्देश्य सीरिया और तुर्की को क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा परिवहन के लिए मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करना है. इस योजना का श्रेय सीरिया में अमेरिकी दूत टॉम बराक को दिया गया है.

यह योजना खाड़ी और इराक़ के तेल क्षेत्रों को भूमध्य सागर के बंदरगाहों से और आगे यूरोप से जोड़ने के लिए मौजूदा और प्रस्तावित पाइपलाइनों के एक विशाल नेटवर्क को पुनर्जीवित और विस्तार करने पर केंद्रित है. किरकुक-बनियास तेल पाइपलाइन को पुनर्जीवित करने में 36 महीनों में लगभग 4.5 अरब डॉलर की लागत आ सकती है, और इससे सीरिया को ट्रांज़िट शुल्क के रूप में हर साल लगभग 200 मिलियन डॉलर कमाने की उम्मीद है.

इसके अलावा, अरब गैस पाइपलाइन को मिस्र से होते हुए सीरिया के रास्ते तुर्की तक बढ़ाने की योजना है. प्रस्तावित क़तर-तुर्की गैस रूट की भी योजना है, जिससे क़तर की गैस जॉर्डन और सीरिया से होकर तुर्की और आगे यूरोप तक भेजी जाएगी. सीरिया के इस प्रस्ताव को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे बड़ी चुनौती फ़ंडिंग की है, क्योंकि कोई एक देश अकेले इस लागत को सहन नहीं कर सकता.

सीरियाई अर्थशास्त्री ज़ियाद अरबाश ने अनुमान लगाया कि मार्गों के निर्माण और अपग्रेड करने की लागत 10 से 15 अरब डॉलर से अधिक होगी. इसके लिए उच्च स्तर के क्षेत्रीय समन्वय और पूरे गलियारे में सुरक्षा की ज़रूरत होगी, ख़ासकर सीरिया के संघर्ष प्रभावित इलाकों में. गैस पाइपलाइन प्रस्ताव पर बोलते हुए, अरबाश ने इसकी ऊंची लागत, मार्ग की लंबाई और अरब तुर्की सहयोग की ज़रूरत का ज़िक्र किया.

उन्होंने यह भी बताया कि इसे रूस, अज़रबैजान और अल्जीरिया की गैस से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जो पहले से यूरोप को सप्लाई हो रही है. सीरिया की घरेलू सीमाओं से इतर, बड़े पैमाने पर सीमा पार रेल, सड़क और पाइपलाइन नेटवर्क के निर्माण को वित्तीय और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे बदलते क्षेत्रीय समीकरण और जटिल बना देते हैं.

सीरियाई पेट्रोलियम इंजीनियर घस्सान अल-राई ने भी यूरोन्यूज़ से कहा कि 2011 में गृहयुद्ध शुरू होने से पहले पाइपलाइन नेटवर्क के जो हिस्से काम कर रहे थे, उनकी मरम्मत की जा सकती है या उन्हें विस्तार दिया जा सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह का पुनर्निर्माण वित्तीय व्यवस्था और सुरक्षा हालात पर निर्भर करेगा





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