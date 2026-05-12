सीरियल किलर का मुठभेड़ में हुआ ढीला पड़ना, तीन लोगों की हत्या

सीरियल किलर गुरप्रीत के ढीला पड़ने से 3 लोगों की हत्या हुई है, जिनकी जानकारी उनके पास नहीं थी। गुरप्रीतPrecursors to this conclusion, पूर्व सैनिक और सीरियल साइको किलरGURPREET है, जो 2021 में रिटायर हो गया था
हाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में 24 घंटे में एक के बाद एक तीन लोगों की हत्या करने वाले सीरियल किलर गुरप्रीत को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले गुरप्रीत नाम के इस सीरियल और साइको किलर ने एक तरफ जहां अलग अलग ट्रेनों मे यात्रा कर रहे दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
और एक अस्पताल में अंजाम दिया था। वहीं इलाज के लिए भर्ती एक बुजुर्ग महिला को इसने गोली मारी थी। पुलिस के अनुसार पुलिस मुठभेड़ में मारा गया यह सीरियल किलर गुरप्रीत सेना का पूर्व जवान था जो 2021 में रिटायर हो गया था
गुरप्रीत सीरियल किलर हत्या मुठभेड़ पूर्व सैनिक
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