सुंदरगढ़ में मानसिक दिव्यांग युवक का खौफनाक तांडव, फावड़े से हमला कर एक की हत्या और आठ घायल

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के लखुआपाड़ा में एक मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति ने सोते हुए पड़ोसी की फावड़े से हत्या कर दी। बचाव के लिए आए परिवार के सदस्यों सहित आठ लोग इस हमले में घायल हो गए हैं।
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र स्थित लखुआपाड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक मानसिक रूप से दिव्यांग युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार, रात के समय जब पूरा गांव भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए घरों के बाहर सो रहा था, तभी आरोपित योगेश्वर चामार ने अचानक फावड़ा उठाकर कोहराम मचा दिया। उसने सबसे पहले राज कुमार बरुआ पर हमला किया, जो अपने घर के सामने चारपाई पर सो रहे थे। फावड़े से सिर पर किए गए इस घातक प्रहार ने मौके पर ही गंभीर
स्थिति उत्पन्न कर दी। घटना के समय की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शोर सुनकर बचाव के लिए दौड़े परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों को भी आरोपित ने नहीं बख्शा। राज कुमार की पत्नी सुभद्रा, बहन यशोदा और भाभी चंचला ने जब उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो आरोपित ने उन पर भी हमला कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब गांव के अन्य निवासी बसंत लेहेरी, विकास लेहेरी, संतोष नाग और सुरजमणि नाग ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, परंतु उन्हें भी गंभीर चोटें आईं। गांव में मची अफरा-तफरी के बीच किसी तरह ग्रामीणों ने एकजुट होकर आरोपित को काबू में किया और उसके द्वारा किए गए जानलेवा हमले का प्रतिकार करते हुए उसकी भी जमकर पिटाई की। इस घटनाक्रम में आरोपित योगेश्वर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बाद में पुलिस की निगरानी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय बड़गांव पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, सिर में लगी गहरी चोट के कारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही राजकुमार बरुआ की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की जा रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे और भविष्य में ऐसी अनहोनी को रोका जा सके। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सामुदायिक सुरक्षा के गंभीर पहलुओं को रेखांकित करती है, जिस पर समाज में चर्चा की आवश्यकता है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि घटना के हर पहलू को समझा जा सके
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