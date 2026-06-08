सुखेंदु से मिलने पहुंचे ममता के 5 सांसद, शुभेंदु भी दिल्ली में... क्या होने जा रहा TMC में?

तृणमूल कांग्रेस में बड़ी हलचल की खबर आ रही है. TMC से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर से मिलने के लिए पार्टी के 5 सांसद पहुंचे हैं. ये मुलाकात दिल्ली में हो रही है. सुखेंदु शेखर से मिलने आए सांसदों में बर्दमान पूर्व से सांसद शर्मिला सरकार, हावड़ा के सांसद प्रसून बनर्जी, कूचबिहार सांसद जगदीश बसुनिया, झारग्राम सांसद कालिपद सोरेन और बांकुरा सासंद अरूप चक्रवर्ती शामिल हैं.

तृणमूल कांग्रेस में बड़ी हलचल की खबर आ रही है. TMC से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर से मिलने के लिए पार्टी के 5 सांसद पहुंचे हैं.

ये मुलाकात दिल्ली में हो रही है. सुखेंदु शेखर से मिलने आए सांसदों में बर्दमान पूर्व से सांसद शर्मिला सरकार, हावड़ा के सांसद प्रसून बनर्जी, कूचबिहार सांसद जगदीश बसुनिया, झारग्राम सांसद कालिपद सोरेन और बांकुरा सासंद अरूप चक्रवर्ती शामिल हैं. बता दें कि राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने आज (सोमवार) ही राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दिया है. इस बीच उनसे टीएमसी के पांच सांसद मिलने पहुंचे हैं.

इससे टीएमसी की राजनीति को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं. बता दें कि TMC सांसदों में पहले ही विभाजन हो चुका है. तृणमूल कांग्रेस के विधायकों पर ममता बनर्जी की पकड़ ढीली पड़ने के बाद अब पार्टी के संसदीय खेमे को भी एक और झटका लगा है. राज्यसभा में एक दशक से ज़्यादा समय तक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पुराने सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद और पार्टी, दोनों पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है.

अब सुखेंदु पार्टी के 5 सांसदों से मीटिंग कर रहे हैं. वहीं बंगाल में ममता के खिलाफ बगावत करने वाले बागी विधायक और नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने कई विधायकों से मुलाकात की है. इस बीच TMC में हो रहे हलचल के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली पहुंच गए हैं





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