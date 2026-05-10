सुनीता आहूजा टीना आहूजा के साथ रियलिटी शो में नजर आने वाली हैं: मां है ना, ओटीटी पर प्रीमियर में

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हाल ही 'लाफ्टर शेफ्स 3' में आई थीं, जिसमें वह 'चीची' के गोली कांड और कथित अफेयर पर तंज कसते दिखी थीं। अब वह अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ नए कुकी शो में नजर आएंगी, जिसमें शिल्पा शेट्टी होस्ट करेंगी।
अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वालीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हाल ही 'लाफ्टर शेफ्स 3' में आई थीं, जिसमें वह 'चीची' के गोली कांड और कथित अफेयर पर तंज कसते दिखी थीं। अब वह बेटी टीना आहूजा के साथ एक नए कुकिंग शो में नजर आएंगी, जिसका नाम है ' मां है ना '। यह शो ओटीटी पर आएगा और शिल्पा शेट्टी इसे होस्ट करेंगी। सुनीता आहूजा ने हाल ही इस कुकिंग शो के सेट से टीना के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, और बेहद एक्साइटेड हैं। सुनीता आहूजा ' मां है ना ' से रियलिटी शो की दुनिया में डेब्यू कर रही हैं और यह शो OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर आएगा। यह जून में प्रीमियर होगा। सुनीता ने हाल ही एक इंटरव्यू में इस शो के बारे में बात की। साथ ही बताया कि गोविंदा ने उन्हें क्या चेतावनी दी है.
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