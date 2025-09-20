सुपर-4 में बांग्लादेश की शानदार जीत: श्रीलंका को हराकर शीर्ष पर

बांग्लादेश ने सुपर-4 में शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हराया और अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

सुपर-4 की अंक तालिका में शीर्ष पर बांग्लादेश ने अपनी शानदार जीत दर्ज करते हुए ग्रुप चरण में दो मुकाबले जीत कर सुपर-4 में प्रवेश किया और श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में सर्वोच्च स्थान हासिल कर लिया। बांग्लादेश के खाते में दो महत्वपूर्ण अंक हैं और उनका नेट रन रेट 0.121 का है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया है। वहीं, श्रीलंका -0.

121 के नेट रन रेट के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। अब सभी की निगाहें रविवार को होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले रोमांचक मुकाबले पर टिकी हैं। इस मैच में, सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम बड़े अंतर से जीत दर्ज करके तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने का प्रयास करेगी। सुपर-4 में शामिल सभी चार टीमें एक-दूसरे के खिलाफ तीन-तीन मैच खेलेंगी। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी और खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। यह प्रतियोगिता क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होने का वादा करती है।\बांग्लादेश की पारी की शुरुआत झटकों के साथ हुई, लेकिन उन्होंने मजबूती से वापसी की। नुवान तुषारा ने तंजीद हसन को पहले ही ओवर की पांचवीं गेंद पर बोल्ड कर दिया, जिससे वे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद, सैफ हसन ने लिटन दास के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। दुर्भाग्य से, कप्तान लिटन को हसरंगा ने निसंका के हाथों कैच आउट करा दिया, वे 16 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। सैफ हसन ने 61 रनों की शानदार पारी खेली, जिसने टीम को मजबूती दी। तौहीद हृदोय ने भी 58 रनों का योगदान दिया और टीम को जीत के करीब पहुंचाया। जाकिर अली ने नौ रन बनाए, जबकि शमीम हुसैन और नसुम अहमद क्रमशः 14 और एक रन बनाकर नाबाद रहे। मेहदी हसन इस मैच में खाता खोलने में नाकाम रहे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन अंततः टीम ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।\श्रीलंका की पारी में पथुम निसंका और कुसल मेंडिस ने टीम को अच्छी शुरुआत दी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी को तस्कीन अहमद ने तोड़ा, उन्होंने निसंका को सैफ हसन के हाथों कैच आउट कराया, निसंका 22 रन बनाकर आउट हुए। कुसल मेंडिस ने 34 रन बनाए। श्रीलंका के लिए दसुन शनाका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें तीन चौके और छह छक्के शामिल थे। अन्य बल्लेबाजों में कामिल मिशारा ने पांच, कुसल परेरा ने 16, चरिथ असलंका ने 21, कामिंदु मेंडिस ने एक और वानिंदु हसरंगा ने दो रन बनाए। बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान ने तीन विकेट लिए, मेहदी हसन ने दो विकेट झटके, जबकि तस्कीन अहमद को एक सफलता मिली। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने श्रीलंका को निर्धारित स्कोर से कम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टीम की जीत सुनिश्चित की। यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक अनुभव था, जिसमें दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया





बांग्लादेश श्रीलंका सुपर-4 क्रिकेट मैच जीत अंक तालिका सूर्यकुमार यादव भारत पाकिस्तान

