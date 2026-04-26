सुपरओवर में केकेआर ने लखनऊ को हराया, लखनऊ अंक तालिका में सबसे नीचे

कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक सुपरओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। लगातार हार के कारण लखनऊ अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंच गई है। रिंकू सिंह ने शानदार चौके के साथ केकेआर को जीत दिलाई।

आईपीएल 2026 में एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपरओवर में हराया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन अंत में केकेआर ने बाजी मार ली। लखनऊ की टीम लगातार पांच मैचों से हार का सामना कर रही है और अब अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंच गई है। इस हार के साथ ही लखनऊ के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। वहीं, केकेआर ने इस जीत के साथ अंक तालिका में थोड़ा सुधार किया है, लेकिन उन्हें भी आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। सुपरओवर की शुरुआत में लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन और एडेन मार्करम बल्लेबाजी करने आए। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सुनील नरेन को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा। नरेन ने पहली ही गेंद पर पूरन को बोल्ड कर दिया, जिससे लखनऊ को बड़ा झटका लगा। इसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए और एक रन लेकर स्ट्राइक मार्करम को दी। मार्करम ने तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेल ने की कोशिश की, लेकिन रिंकू सिंह को कैच थमा बैठे। इस तरह सुपरओवर में लखनऊ सिर्फ एक रन ही बना पाई और केकेआर को जीतने के लिए दो रनों का लक्ष्य मिला। कोलकाता की तरफ से रिंकू सिंह और रोवमन पॉवेल सुपरओवर में बल्लेबाजी करने आए। कप्तान ऋषभ पंत ने प्रिंस यादव को गेंद थमाई। रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर केकेआर को जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही केकेआर के खिलाड़ियों ने खुशी मनाई और लखनऊ के खिलाड़ी निराश हो गए। आईपीएल 2026 की अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर है, जिसने 7 मैचों में से 6 जीतकर 13 अंक हासिल किए हैं और उनका नेट रन रेट +1.

333 है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, जिसके 7 मैचों में 5 जीत और 2 हार हैं, और 10 अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स दोनों के 8 मैचों में 5 जीत और 3 हार हैं, और दोनों के 10 अंक हैं। गुजरात टाइटंस 8 मैचों में 4 जीत और 4 हार के साथ 8 अंकों पर है। चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैचों में 3 जीत और 5 हार के साथ 6 अंकों पर है। दिल्ली कैपिटल्स 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार के साथ 6 अंकों पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स 8 मैचों में 2 जीत और 5 हार के साथ 5 अंकों पर है, और एक मुकाबला रद्द हो गया है। मुंबई इंडियंस 7 मैचों में 2 जीत और 5 हार के साथ 4 अंकों पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैचों में 2 जीत और 6 हार के साथ 4 अंकों पर सबसे नीचे है। लखनऊ का नेट रन रेट -1.106 है, जो उनके खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। केकेआर का नेट रन रेट -0.751 है। इस टूर्नामेंट में अभी भी कई मुकाबले बाकी हैं और टीमों के पास अंक तालिका में सुधार करने का मौका है। लखनऊ को अब अपने बाकी के मैचों में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, ताकि वह प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बनाए रख सके। वहीं, केकेआर को भी लगातार जीत हासिल करने की जरूरत है, ताकि वह अंक तालिका में ऊपर के स्थान पर पहुंच सके





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