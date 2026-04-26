सुपर ओवर में केकेआर ने लखनऊ को हराया, रिंकू सिंह का शानदार प्रदर्शन

आईपीएल 2026 के 38वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में हराया। रिंकू सिंह ने शानदार अर्धशतक बनाया और मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर एलएसजी के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की।

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 38वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ( केकेआर ) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच एक रोमांचक सुपर ओवर में समाप्त हुआ, जिसमें केकेआर ने बाजी मार ली। यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव रहा, जिसमें उतार-चढ़ाव से भरपूर क्षण देखने को मिले। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मुश्किल पिच पर संघर्ष करना पड़ा और वे 7 विकेट के नुकसान पर 155 रनों का स्कोर बनाने में सफल रही। मैच के अंतिम ओवर में, लखनऊ को जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता थी, और दबाव की स्थिति में कार्तिक त्यागी ने दो नो-बॉल फेंककर केकेआर को एक मौका दे दिया। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अंतिम गेंद पर शानदार छक्का मारकर मैच को टाई कर दिया, जिससे खेल सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें केवल एक रन बनाने दिया। सुनील नरेन ने पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन को बोल्ड कर दिया, जिससे लखनऊ की शुरुआत खराब रही। ऋषभ पंत ने दूसरी गेंद पर एक रन लिया, लेकिन तीसरी गेंद पर एडेन मार्करम बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। रोवमैन पॉवेल ने शानदार कैच लेकर गेंद को रिंकू सिंह की तरफ फेंका, जिन्होंने आसानी से कैच लपका लिया। इस तरह, लखनऊ सुपर जायंट्स सुपर ओवर में केवल एक रन ही बना पाई। जवाब में, केकेआर के रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर अपनी टीम को रोमांचक जीत दिला दी। रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए केकेआर को 155 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाया। केकेआर की शुरुआत एक बार फिर निराशाजनक रही, क्योंकि टिम सिफर्ट बिना खाता खोले मोहसिन खान का शिकार बन गए। इसके बाद, अंगकृष रघुवंशी 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे केवल 10 रन ही बना सके। रोवमैन पॉवेल भी केवल एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कैमरून ग्रीन ने टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वह 21 गेंदों में 34 रन बनाने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। अनुकूल रॉय को भी मोहसिन खान ने बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया, और रमनदीप सिंह 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। 93 के स्कोर पर केकेआर के 7 विकेट गिर गए थे, जिससे टीम मुश्किल स्थिति में आ गई थी। यहां से रिंकू सिंह ने जिम्मेदारी संभाली और सुनील नरेन के साथ 8वें विकेट के लिए 62 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। रिंकू ने 24 गेंदों पर 56 रनों का योगदान दिया, जिसमें उन्होंने आखिरी ओवर में दिग्वेश राठी के खिलाफ चार छक्के मारे, जिससे केकेआर का स्कोर 155 तक पहुंच पाया। रिंकू सिंह ने 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 50 गेंदों में 83 रनों की नाबाद पारी खेल ी, जो उनकी टीम के लिए मैच जीतने में महत्वपूर्ण साबित हुई। गेंदबाजी में, एलएसजी की ओर से मोहसिन खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में केवल 23 रन देकर 5 विकेट निकाले। उन्होंने आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ स्पेल डालने वाले बाएं हाथ के भारतीय पेसर बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने टिम सिफर्ट, अजिंक्य रहाणे, रोवमैन पॉवेल, कैमरून ग्रीन और अनुकूल रॉय को आउट किया। मोहसिन खान की गेंदबाजी ने केकेआर के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और उन्हें रन बनाने से रोका। इस जीत के साथ, केकेआर ने आईपीएल 2026 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को इस हार से सबक लेना होगा। यह मैच निश्चित रूप से आईपीएल के इतिहास में एक यादगार मुकाबला बन गया है। रिंकू सिंह की शानदार पारी और मोहसिन खान की बेहतरीन गेंदबाजी ने इस मैच को और भी रोमांचक बना दिया.

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