सुपरस्टार विजय का राजनीतिक उदय: तमिलनाडु में सत्ता समीकरणों में बदलाव

तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके की चुनावी जीत ने तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है। यह जीत 60 सालों से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के प्रभुत्व को चुनौती देती है।

तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय का सिनेमाई पर्दे से चुनाव ी मैदान तक का सफर तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उनकी पार्टी, तमिलगा वेत्री कड़गम ( टीवीके ) की चुनाव ी जीत ने राज्य में 60 सालों से चले आ रहे दो प्रमुख दलों, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईए डीएमके ) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( डीएमके ) के प्रभुत्व को चुनौती दी है। 51 वर्षीय चंद्रशेखरन जोसेफ विजय , जिन्हें उनके प्रशंसकों ने स्नेह से ' थलपति ' नाम दिया है, ने 69 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं। यह उपाधि तमिल सिनेमा के अन्य दिग्गजों, रजनीकांत ('थलाइवा') और कमल हासन ('उलग नायगन' या 'विश्व नायक') को भी दी गई है। मई 2026 के चुनाव परिणामों ने राजनीति क विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी टीवीके के उम्मीदवार से पीछे रह गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि तमिलनाडु की जनता ने पारंपरिक दलों की तुलना में विजय की पार्टी पर अधिक विश्वास जताया है। विजय ने फरवरी 2024 में ‘ तमिलगा वेत्री कड़गम ’ ( टीवीके ) की घोषणा के साथ औपचारिक रूप से अपने राजनीति क करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा को 'धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय' पर आधारित बताया। अक्टूबर 2024 में विक्रावांडी में अपनी पहली बड़ी रैली में, उन्होंने भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। विजय ने चुनाव लड़ने से पहले अपने फैन क्लब और जन कल्याणकारी संगठन ' विजय मक्कल इयक्कम' (वीएमआई) को एक सुव्यवस्थित राजनीति क मशीनरी में बदल दिया। उन्होंने चुनाव से पहले 70,000 से अधिक बूथ एजेंटों की नियुक्ति की और बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया। यह रणनीतिक तैयारी ही थी जिसने उन्हें पारंपरिक द्रविड़ दलों ( डीएमके और एआईए डीएमके ) के जमीनी नेटवर्क को टक्कर देने में सक्षम बनाया। 2026 के चुनाव प्रचार के दौरान, विजय ने प्रशासनिक सुधार और नई तकनीक पर आधारित अपना एजेंडा पेश किया। उनके घोषणापत्र में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता, किसानों के लिए ऋण माफी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसे वादों के साथ-साथ 'एआई मंत्रालय' और 'एआई सिटी' बनाने जैसे आधुनिक विचार शामिल थे। उन्होंने मुख्य रूप से युवाओं और महिला मतदाताओं को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह अनुमान लगाया गया था कि विजय राजनीति में प्रवेश करने के बाद फिल्मों को अलविदा कह देंगे। कई सौ करोड़ के बजट से बनी उनकी अंतिम फिल्म 'जन नायगन' के रिलीज से पहले अप्रैल 2025 में इसका प्रचार शुरू हो गया था। हालांकि, फिल्म के राजनीति क संवादों और कुछ दृश्यों को लेकर सेंट्रल सेंसर बोर्ड के साथ लंबी खींचतान चली। राज्य चुनाव के नतीजे आने तक फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। डीएमके प्रमुख और दो दशक तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे लोकप्रिय नेता स्वर्गीय एम करुणानिधि के बेटे और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद भी अभिनय में हाथ आजमा चुके हैं। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी कुछ फिल्मों में काम करने के बाद राजनीति में आ गए थे और मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हिंदी विरोध की जड़ें दशकों पुरानी हैं और इस मुद्दे पर पहले भी हिंसा हो चुकी है। टीवीके को बहुमत से कुछ सीटें कम होने के कारण सरकार बनाने के लिए अन्य छोटे दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अंततः जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। सांसद राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए गए बयानों से राजनीति में महिलाओं के प्रति राजनेताओं के नजरिए पर बहस छिड़ गई है। 33 फीसदी महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण लोकसभा में पारित नहीं हो सका। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक जर्जर इमारत में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने पर विवाद हो रहा है। महिला आरक्षण पर चर्चा के समय ध्यान रखने योग्य बातें और हंगरी में 16 साल बाद प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की सत्ता डगमगा रही है, ये सभी विषय भी वर्तमान में महत्वपूर्ण हैं। एक संशोधित कानून के मुताबिक, 17-45 साल के पुरुषों को तीन महीने से ज्यादा समय तक जर्मनी छोड़ने से पहले अनुमति लेनी होगी.

तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय का सिनेमाई पर्दे से चुनावी मैदान तक का सफर तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। उनकी पार्टी, तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) की चुनावी जीत ने राज्य में 60 सालों से चले आ रहे दो प्रमुख दलों, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के प्रभुत्व को चुनौती दी है। 51 वर्षीय चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, जिन्हें उनके प्रशंसकों ने स्नेह से 'थलपति' नाम दिया है, ने 69 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं। यह उपाधि तमिल सिनेमा के अन्य दिग्गजों, रजनीकांत ('थलाइवा') और कमल हासन ('उलग नायगन' या 'विश्व नायक') को भी दी गई है। मई 2026 के चुनाव परिणामों ने राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी टीवीके के उम्मीदवार से पीछे रह गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि तमिलनाडु की जनता ने पारंपरिक दलों की तुलना में विजय की पार्टी पर अधिक विश्वास जताया है। विजय ने फरवरी 2024 में ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (टीवीके) की घोषणा के साथ औपचारिक रूप से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा को 'धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय' पर आधारित बताया। अक्टूबर 2024 में विक्रावांडी में अपनी पहली बड़ी रैली में, उन्होंने भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। विजय ने चुनाव लड़ने से पहले अपने फैन क्लब और जन कल्याणकारी संगठन 'विजय मक्कल इयक्कम' (वीएमआई) को एक सुव्यवस्थित राजनीतिक मशीनरी में बदल दिया। उन्होंने चुनाव से पहले 70,000 से अधिक बूथ एजेंटों की नियुक्ति की और बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया। यह रणनीतिक तैयारी ही थी जिसने उन्हें पारंपरिक द्रविड़ दलों (डीएमके और एआईएडीएमके) के जमीनी नेटवर्क को टक्कर देने में सक्षम बनाया। 2026 के चुनाव प्रचार के दौरान, विजय ने प्रशासनिक सुधार और नई तकनीक पर आधारित अपना एजेंडा पेश किया। उनके घोषणापत्र में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता, किसानों के लिए ऋण माफी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसे वादों के साथ-साथ 'एआई मंत्रालय' और 'एआई सिटी' बनाने जैसे आधुनिक विचार शामिल थे। उन्होंने मुख्य रूप से युवाओं और महिला मतदाताओं को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह अनुमान लगाया गया था कि विजय राजनीति में प्रवेश करने के बाद फिल्मों को अलविदा कह देंगे। कई सौ करोड़ के बजट से बनी उनकी अंतिम फिल्म 'जन नायगन' के रिलीज से पहले अप्रैल 2025 में इसका प्रचार शुरू हो गया था। हालांकि, फिल्म के राजनीतिक संवादों और कुछ दृश्यों को लेकर सेंट्रल सेंसर बोर्ड के साथ लंबी खींचतान चली। राज्य चुनाव के नतीजे आने तक फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। डीएमके प्रमुख और दो दशक तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे लोकप्रिय नेता स्वर्गीय एम करुणानिधि के बेटे और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद भी अभिनय में हाथ आजमा चुके हैं। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी कुछ फिल्मों में काम करने के बाद राजनीति में आ गए थे और मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हिंदी विरोध की जड़ें दशकों पुरानी हैं और इस मुद्दे पर पहले भी हिंसा हो चुकी है। टीवीके को बहुमत से कुछ सीटें कम होने के कारण सरकार बनाने के लिए अन्य छोटे दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अंततः जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। सांसद राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए गए बयानों से राजनीति में महिलाओं के प्रति राजनेताओं के नजरिए पर बहस छिड़ गई है। 33 फीसदी महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण लोकसभा में पारित नहीं हो सका। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक जर्जर इमारत में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने पर विवाद हो रहा है। महिला आरक्षण पर चर्चा के समय ध्यान रखने योग्य बातें और हंगरी में 16 साल बाद प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की सत्ता डगमगा रही है, ये सभी विषय भी वर्तमान में महत्वपूर्ण हैं। एक संशोधित कानून के मुताबिक, 17-45 साल के पुरुषों को तीन महीने से ज्यादा समय तक जर्मनी छोड़ने से पहले अनुमति लेनी होगी





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