सुपर अलनीनो का खतरा: 2026 से 2027 तक भारत और दुनिया पर मंडराया मौसम का संकट

NOAA और IMD की चेतावनी के अनुसार, 2026 से फरवरी 2027 तक सुपर अलनीनो का प्रभाव रह सकता है, जिससे भीषण गर्मी, कमजोर मानसून और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा।

प्रकृति के बदलते मिजाज और ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरनाक असर के बीच एक बेहद डराने वाली चेतावनी सामने आई है। आने वाले समय में दुनिया को सुपर अलनीनो का सामना करना पड़ सकता है, जो मई 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 तक अपना कहर बरपा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिसमें यह संकेत दिया गया है कि अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच सुपर अलनीनो की संभावना सबसे अधिक है। यह स्थिति भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है क्योंकि इसका सीधा असर तापमान, मानसूनी बारिश और कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। प्रशांत महासागर के जल का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो वैश्विक मौसम चक्र को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर सकता है। इस सुपर अलनीनो के कारण दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, भीषण सूखा और कहीं-कहीं विनाशकारी बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने भी इस स्थिति को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। IMD के अनुसार, केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगमन 26 मई 2026 के आसपास हो सकता है, जो कि सामान्य तिथि 1 जून से पहले है। हालांकि, मानसून का जल्दी आना इस बात की गारंटी नहीं है कि बारिश पर्याप्त होगी। अप्रैल 2026 के दीर्घकालिक पूर्वानुमान में यह अनुमान लगाया गया था कि मानसूनी वर्षा दीर्घकालिक औसत के लगभग 92 प्रतिशत ही रह सकती है, जिसे सामान्य से कम माना जाता है। यदि मुख्य मानसूनी महीनों के दौरान अलनीनो की तीव्रता बढ़ती है, तो भारत के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में भारी जोखिम पैदा हो जाएगा। इससे फसलों की पैदावार घट सकती है और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की शुरुआत भले ही जल्दी हो, लेकिन अलनीनो के प्रभाव से बारिश का वितरण असमान रहेगा, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति होगी तो कुछ क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अलनीनो प्राकृतिक अलनीनो-दक्षिणी दोलन यानी ENSO जलवायु चक्र का एक गर्म चरण है। यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पानी में होने वाला एक मौसमी बदलाव है, जो वैश्विक तापमान को बढ़ा देता है। जब यह बदलाव सुपर अलनीनो का रूप ले लेता है, तो यह इतिहास के सबसे शक्तिशाली अलनीनो की श्रेणी में आ जाता है। इसका एक उदाहरण 1877 का वह विनाशकारी अलनीनो है, जिसने 1876 से 1878 तक पूरी दुनिया में भीषण अकाल पैदा कर दिया था। उस समय की आबादी का लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा, यानी 5 करोड़ से अधिक लोग इस आपदा की भेंट चढ़ गए थे। वर्तमान समय में ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से समुद्र की सतह के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस या 3.

6 डिग्री फारेनहाइट तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिसे अनौपचारिक रूप से राक्षस अलनीनो भी कहा जा रहा है। क्लाइमेट इमरजेंसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पीटर डी कार्टर ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण धरती का तापमान 2024 के पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यह संभावना अब 82 प्रतिशत तक बढ़ गई है कि अलनीनो जुलाई तक विकसित हो जाएगा और इसका प्रभाव फरवरी 2027 तक जारी रहेगा। NOAA के पूर्वानुमान के मुताबिक, अक्टूबर से शुरू होने वाला यह अलनीनो मजबूत या बहुत मजबूत श्रेणी में आने की 65 प्रतिशत संभावना रखता है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए एक चुनौती है। बढ़ता तापमान जंगलों की आग, ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्री जीवन के विनाश का कारण बन सकता है। मानव जाति के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि वह जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी रणनीति को बदले और आने वाली आपदाओं के लिए पहले से तैयारी करे, ताकि भविष्य में होने वाले जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके





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