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सुप्रीम कोर्ट: बिना कारण यौन संबंध से इनकार को मानसिक क्रूरता मान सकता है, 15 साल अलग रहने पर तलाक मंजूर

राजनीति News

सुप्रीम कोर्ट: बिना कारण यौन संबंध से इनकार को मानसिक क्रूरता मान सकता है, 15 साल अलग रहने पर तलाक मंजूर
सुप्रीम कोर्टहिंदू विवाह अधिनियमधारा 13(1)(Ia)
📆04-06-2026 05:15:00
📰NBT Hindi News
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सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत एक अहम निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित कारण के लगातार यौन संबंध से इनकार मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। 15 सालों से अलग रह रहे दंपती के विवाह को भंग करते हुए कोर्ट ने कहा कि विवाह केवल कागजों पर बनाए रखने से मानसिक तनाव बढ़ता है। यह फैसला लंबे समय से टूटे हुए विवाहों की समस्या पर नए प्र aशान का विस्तार करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना उचित कारण के लगातार यौन संबंध से इनकार को मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। इसमें वह दंपती शामिल हैं जो 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल कागजों पर बचा विवाह दोनों पक्षों के लिए मानसिक तनाव बढ़ाता है। यह दृष्टिकोण विवाह के स्व کن्सेप्ट को ही चुनौती देता है। राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पत्नी के दावे को मान्यता देते हुए कहा था कि पति द्वारा बार-बार यौन संबंध से इनकार मानसिक क्रूरता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना और यह बताया कि इन ऐसे केस में तलाक वैध आधार माना जाएगा। कोर्ट ने जोर दिया कि भारतीय अदालतें इस बात को कई बरसों से स्वीकार कर रही हैं कि बिना कारण के यौन संबंध से वंचित करना भावनात्मक पीड़ा पहुंचाता है और विवाह की बुनियाद को कमजोर करता है। दंपती दोनों डॉक्टर हैं और सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। लगातार 15 वर्षों की दूरी और बिना संतान के कोर्ट ने कहा कि यह विवाह अपूरणीय रूप से ब्रेकडाउन हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करते हुए कोर्ट ने विवाह समाप्ति का आदेश दिया। यह फैसला लंबे समय से टूटे हुए विवाहों में अतिरिक्त दबाव दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पक्षकारों को मानसिक शांति मिलने की उम्मीद है। और यह दावे प्राप्त करने के लिए यह फैसला स्पष्ट आधार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह केवल कागजों की एक कॉपी नहीं बल्कि आपसी सम्मान, साझा अपेक्षाओं और समान जिम्मेदारी पर आधारित सामाजिक साझेदारी होना चाहिए, इस बिंदु पर जोर दिया। अदालत का सामान्य रूप से विवाह की पवित्रता बनाए रखने का दृष्टिकोण है, लेकिन जब दंपती लंबे समय से अलग रहती हैं तो अनिवार्य रूप से जोड़े जाने से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का महत्व उस परिस्थिति में मानव जीवन की गहराई में समझा जा सकता है जब दो व्यक्ति के बीच संबंध तो टूट चुका होता है लेकिन कानूनी तौर पर वे एक साथ जुड़े हुए हैं। यह दशकों लंबा मुकदमा दोनों पक्षों के लिए दर्दनाक अनुभव बन जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि ऐसे मामलों में दूरियों को कायम रखने के बजाय दोनों को नई शुरुआत करने की आज़ादी देनी चाहिए। कोर्ट ने विवाह के लिए लगातार 15 साल की अलग रहने की स्थिति को इतना गंभीर माना कि उन्होंने इसे अन्यतर पर रोकने की बजाय समाप्ति का आदेश दिया। यह निर्णय विवाह कानून में एक नई द रा निर्श कर सकता ह.

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना उचित कारण के लगातार यौन संबंध से इनकार को मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। इसमें वह दंपती शामिल हैं जो 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल कागजों पर बचा विवाह दोनों पक्षों के लिए मानसिक तनाव बढ़ाता है। यह दृष्टिकोण विवाह के स्व کن्सेप्ट को ही चुनौती देता है। राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पत्नी के दावे को मान्यता देते हुए कहा था कि पति द्वारा बार-बार यौन संबंध से इनकार मानसिक क्रूरता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना और यह बताया कि इन ऐसे केस में तलाक वैध आधार माना जाएगा। कोर्ट ने जोर दिया कि भारतीय अदालतें इस बात को कई बरसों से स्वीकार कर रही हैं कि बिना कारण के यौन संबंध से वंचित करना भावनात्मक पीड़ा पहुंचाता है और विवाह की बुनियाद को कमजोर करता है। दंपती दोनों डॉक्टर हैं और सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। लगातार 15 वर्षों की दूरी और बिना संतान के कोर्ट ने कहा कि यह विवाह अपूरणीय रूप से ब्रेकडाउन हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करते हुए कोर्ट ने विवाह समाप्ति का आदेश दिया। यह फैसला लंबे समय से टूटे हुए विवाहों में अतिरिक्त दबाव दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पक्षकारों को मानसिक शांति मिलने की उम्मीद है। और यह दावे प्राप्त करने के लिए यह फैसला स्पष्ट आधार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह केवल कागजों की एक कॉपी नहीं बल्कि आपसी सम्मान, साझा अपेक्षाओं और समान जिम्मेदारी पर आधारित सामाजिक साझेदारी होना चाहिए, इस बिंदु पर जोर दिया। अदालत का सामान्य रूप से विवाह की पवित्रता बनाए रखने का दृष्टिकोण है, लेकिन जब दंपती लंबे समय से अलग रहती हैं तो अनिवार्य रूप से जोड़े जाने से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का महत्व उस परिस्थिति में मानव जीवन की गहराई में समझा जा सकता है जब दो व्यक्ति के बीच संबंध तो टूट चुका होता है लेकिन कानूनी तौर पर वे एक साथ जुड़े हुए हैं। यह दशकों लंबा मुकदमा दोनों पक्षों के लिए दर्दनाक अनुभव बन जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि ऐसे मामलों में दूरियों को कायम रखने के बजाय दोनों को नई शुरुआत करने की आज़ादी देनी चाहिए। कोर्ट ने विवाह के लिए लगातार 15 साल की अलग रहने की स्थिति को इतना गंभीर माना कि उन्होंने इसे अन्यतर पर रोकने की बजाय समाप्ति का आदेश दिया। यह निर्णय विवाह कानून में एक नई द रा निर्श कर सकता ह

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सुप्रीम कोर्ट हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13(1)(Ia) मानसिक क्रूरता यौन संबंध से इनकार तलाक 15 साल अलग रहना

 

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