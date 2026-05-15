सुप्रीम कोर्ट ने टीचरों को बड़ी नसीहत दी है: बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सोचाएं

सुप्रीम कोर्ट ने टीचरों को बड़ी नसीहत दी है। शीर्ष अदालत ने टीचरों से कहा है कि वो मतलबी न बनें और महज अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ही न रहें। सुप्रीम कोर्ट की ये मौखिक टिप्पणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के शिक्षक संघों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आईं। इन याचिकाओं में सितंबर 2025 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें देश भर के गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के सेवारत शिक्षकों को दो साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने या 'अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त' होने की जरूरत बताई गई थी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान टीचरों को बड़ी नसीहत दी है। शीर्ष अदालत ने टीचरों से कहा है कि वो मतलबी न बनें और महज अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ही न रहें। सुप्रीम कोर्ट की ये मौखिक टिप्पणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के शिक्षक संघों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आईं। इन याचिकाओं में सितंबर 2025 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें देश भर के गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के सेवारत शिक्षकों को दो साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा ( TET ) पास करने या 'अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त' होने की जरूरत बताई गई थी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान टीचरों को बड़ी नसीहत दी है। शीर्ष अदालत ने टीचरों से कहा है कि वो मतलबी न बनें और महज अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ही न रहें। सुप्रीम कोर्ट की ये मौखिक टिप्पणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के शिक्षक संघों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आईं। इन याचिकाओं में सितंबर 2025 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें देश भर के गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के सेवारत शिक्षकों को दो साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने या 'अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त' होने की जरूरत बताई गई थी





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