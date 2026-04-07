सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला पर 2018 के फैसले की समीक्षा करेगा: आज से सुनवाई शुरू

सुप्रीम कोर्ट आज से सबरीमाला मंदिर प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अहम मामलों की सुनवाई शुरू कर रहा है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ 2018 के फैसले की समीक्षा करेगी, जिसमें महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। कोर्ट विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट आज से सबरीमाला समीक्षा मामले की सुनवाई शुरू कर रहा है। नौ न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ महिलाओं के मंदिर प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करेगी। मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट केरल के सबरीमाला मंदिर सहित विभिन्न धर्मों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अदालत ने 2018 के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने के लिए नौ न्यायाधीशों की एक औपचारिक संविधान पीठ का गठन किया है। इस पीठ का नेतृत्व मुख्य

न्यायाधीश सूर्यकांत करेंगे। पीठ में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना, एम.एम. सुंदरश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ए.जी. मसिह, प्रसन्न बी. वराले, आर. महादेवन और जोयमलया बागची शामिल हैं। 2018 के फैसले में सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इस सुनवाई में धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी।\सबरीमाला मामले के अलावा, शीर्ष अदालत अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित व्यापक संवैधानिक सवालों की भी जांच करेगी। इनमें मस्जिदों और दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं का प्रवेश, अंतरधार्मिक विवाह के बाद पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिरों में प्रवेश का अधिकार, बहिष्कृत करने की प्रथाओं की वैधता और दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला जननांग विकृति की कानूनी वैधता जैसे मामले शामिल हैं। इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया था। पीठ ने स्पष्ट किया था कि मामले की स्वीकार्यता निर्णायक रूप से तय हो चुकी है। सात महत्वपूर्ण कानूनी सवालों की पहचान की गई है। कार्यक्रम के अनुसार, समीक्षा याचिकाओं का समर्थन करने वाले पक्षों की दलीलें 7 से 9 अप्रैल तक सुनी जाएंगी। इसके बाद, 14 से 16 अप्रैल तक विरोध करने वाले पक्षों की दलीलें पेश की जाएंगी। यदि कोई जवाबी दलीलें होती हैं, तो वे 21 अप्रैल को सुनी जाएंगी और एमिकस क्यूरी (न्यायालय का मित्र) द्वारा अंतिम दलीलें 22 अप्रैल तक पूरी होने की उम्मीद है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें पहले से दाखिल करने का निर्देश दिया था और समय-सीमा के सख्त पालन पर जोर दिया था, क्योंकि संविधान पीठ के मामले अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।\सुनवाई से पहले, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने शीर्ष अदालत से लिखित सबमिशन में धर्म की समुदाय-केंद्रित समझ को अपनाने का आग्रह किया है। बोर्ड का तर्क है कि अदालतों को आस्था-आधारित प्रथाओं की पुनर्व्याख्या करने से बचना चाहिए और आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत के निरंतर अनुप्रयोग पर सवाल उठाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि केंद्र सरकार समीक्षा याचिकाओं का समर्थन करती है। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन दिए जा सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें





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