सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश

2018 के फैसले के बाद 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने नौ जजों की पीठ से सबरीमाला मंदिर की महिलाओं के प्रवेश नीति पर पुनः निर्णय लिया, जिसमें 10-50 वर्ष की महिलाएँ एवं 50 वर्ष से अधिक की मानद महिलाएँ को समावेशी प्रवेश की अनुमति दी गई, जो कि धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के अनुरूप है।

2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को प्रवेश का अधिकार दिया गया। यह निर्णय मंदिर के भीतर की पारंपरिक पद्धति को चुनौती देता है, जिसमें महिलाओं को अपने मासिक धर्म के कारण प्रवेश से रोका जाता था। इस फैसले के लागू होने के बाद, केरल में महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम उठाया और मंदिर सदस्यता में समानता का मुकाम हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की विशेष पीठ ने 2026 में इस महत्त्वपूर्ण विषय पर पुनः सुनवाई की और एक बार फिर व्यापक बहस की दिशा तय की। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या धर्मनिरपेक्ष समाज में न्यायालयों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे धार्मिक प्रथाओं की वैधता तय करें। पाँच जजों की पीठ, जिसे पहले 2018 में निर्णय लेने वाली प्रोबेशनरी पीठ ने देखा था, ने इस बार कहा कि केवल 10 से 50 वर्ष की महिलाएँ ही प्रवेश कर सकती हैं, परंतु इसके साथ यह भी स्पष्ट किया कि 50 वर्ष से ऊपर की मानद महिलाओं को भी पूरी अनुमति दी जानी चाहिए। यह निर्णय एक सुभेद्य संतुलन स्थापित करता है, जिसमें धार्मिक परंपरा और संविधान के आधार पर समान अधिकार की घोषणा की गई। इस फैसले के पीछे के कानूनी तर्क का आधार भारत का अनुच्छेद 25 और 26 है, जो व्यक्तिगत एवं धार्मिक स्वतंत्रता को सम्‍मानित करते हैं। कानून के अनुसार, धर्म केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, सदाचार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। यहाँ उपयुक्त टूल के रूप में 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' की परखे (essential religious practice test) को लागू किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि कौन सी परंपराएँ संविधान के तहत सुरक्षित हैं। इस परीक्षण की आलोचना भी हुई है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनौती स्वीकार कर इस संद{्मा} का पुनरावलोकन किया। सबरीमाला मंदिर में इस फैसले के बाद केरल सरकार और पंचायती एवं धार्मिक सदस्यों के बीच राजनीतिक विवाद भी हुआ। सरकार ने 50 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 'मंदिर पहरेदार' और 'समुदायिक संरक्षक' का प्रावधान बनाया। इसके अतिरिक्त, नागरिकों में धार्मिक समानता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम शुरू किये गए, जिनका उद्देश्य भेदभाव को खत्म करना और श्रद्धालुओं को संतुलित रूप से मंदिरों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। यह निर्णय न केवल केरल में, बल्कि पूरे भारत में पगडंडी समकक्षता और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के प्रति विश्वास को रेखांकित करता है। यदि यह निर्णय लंबे समय तक बरकरार रहता है, तो यह अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए मिसाल तय कर सकता है, जहाँ महिलाओं को समान अवसरों की माँग की जा सकती है। इससे धार्मिक शेल्फ पर उपपधारणा का विकलांगता समाप्त होगी और महिलाओं को अपने धर्म में समान भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार, इस निर्णय के उपरांट पण्डितों, साधु और भक्तकों की परंपरा के बीच भी फ्रेमवर्क बन सकता है, जिसमें महिलाओं का योगदान और समावेशिता स्पष्ट हो। सारांश में, सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का फैसला भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष नियमों और समान अधिकारों के ओर एक कदम आगे है। यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता और समावेशी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है, और भविष्य में समान निर्णयों के लिए आरम्भिक आधार हो सकता है.

2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को प्रवेश का अधिकार दिया गया। यह निर्णय मंदिर के भीतर की पारंपरिक पद्धति को चुनौती देता है, जिसमें महिलाओं को अपने मासिक धर्म के कारण प्रवेश से रोका जाता था। इस फैसले के लागू होने के बाद, केरल में महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम उठाया और मंदिर सदस्यता में समानता का मुकाम हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की विशेष पीठ ने 2026 में इस महत्त्वपूर्ण विषय पर पुनः सुनवाई की और एक बार फिर व्यापक बहस की दिशा तय की। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या धर्मनिरपेक्ष समाज में न्यायालयों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे धार्मिक प्रथाओं की वैधता तय करें। पाँच जजों की पीठ, जिसे पहले 2018 में निर्णय लेने वाली प्रोबेशनरी पीठ ने देखा था, ने इस बार कहा कि केवल 10 से 50 वर्ष की महिलाएँ ही प्रवेश कर सकती हैं, परंतु इसके साथ यह भी स्पष्ट किया कि 50 वर्ष से ऊपर की मानद महिलाओं को भी पूरी अनुमति दी जानी चाहिए। यह निर्णय एक सुभेद्य संतुलन स्थापित करता है, जिसमें धार्मिक परंपरा और संविधान के आधार पर समान अधिकार की घोषणा की गई। इस फैसले के पीछे के कानूनी तर्क का आधार भारत का अनुच्छेद 25 और 26 है, जो व्यक्तिगत एवं धार्मिक स्वतंत्रता को सम्‍मानित करते हैं। कानून के अनुसार, धर्म केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, सदाचार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। यहाँ उपयुक्त टूल के रूप में 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' की परखे (essential religious practice test) को लागू किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि कौन सी परंपराएँ संविधान के तहत सुरक्षित हैं। इस परीक्षण की आलोचना भी हुई है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनौती स्वीकार कर इस संद{्मा} का पुनरावलोकन किया। सबरीमाला मंदिर में इस फैसले के बाद केरल सरकार और पंचायती एवं धार्मिक सदस्यों के बीच राजनीतिक विवाद भी हुआ। सरकार ने 50 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 'मंदिर पहरेदार' और 'समुदायिक संरक्षक' का प्रावधान बनाया। इसके अतिरिक्त, नागरिकों में धार्मिक समानता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम शुरू किये गए, जिनका उद्देश्य भेदभाव को खत्म करना और श्रद्धालुओं को संतुलित रूप से मंदिरों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। यह निर्णय न केवल केरल में, बल्कि पूरे भारत में पगडंडी समकक्षता और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के प्रति विश्वास को रेखांकित करता है। यदि यह निर्णय लंबे समय तक बरकरार रहता है, तो यह अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए मिसाल तय कर सकता है, जहाँ महिलाओं को समान अवसरों की माँग की जा सकती है। इससे धार्मिक शेल्फ पर उपपधारणा का विकलांगता समाप्त होगी और महिलाओं को अपने धर्म में समान भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार, इस निर्णय के उपरांट पण्डितों, साधु और भक्तकों की परंपरा के बीच भी फ्रेमवर्क बन सकता है, जिसमें महिलाओं का योगदान और समावेशिता स्पष्ट हो। सारांश में, सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का फैसला भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष नियमों और समान अधिकारों के ओर एक कदम आगे है। यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता और समावेशी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है, और भविष्य में समान निर्णयों के लिए आरम्भिक आधार हो सकता है





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सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर महिलाओं का प्रवेश धर्मनिरपेक्ष संविधान कानूनी निर्णय

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