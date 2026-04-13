सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की पासपोर्ट वापसी की याचिका पर सुनवाई तीन जजों की पीठ को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की पासपोर्ट वापसी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई तीन जजों की पीठ को सौंपी है। याचिका में जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की गई है, जिसमें पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध शामिल है। अदालत ने मामला मुख्य न्यायाधीश को सौंपा है, क्योंकि जमानत पहले तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी गई थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। यह फैसला उनकी जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अदालत में जमा किए गए अपने पासपोर्ट को वापस करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, क्योंकि जमानत तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पहले ही प्रदान की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता

कपिल सिब्बल, जो सीतलवाड़ की ओर से अदालत में पेश हुए, ने कहा कि जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि सीतलवाड़ का पासपोर्ट सत्र अदालत की हिरासत में रहेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सीतलवाड़ को 19 जुलाई 2023 को शीर्ष अदालत से नियमित जमानत मिली थी। उन्हें गोधरा के बाद के दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के कथित निर्माण से जुड़े एक मामले में राहत दी गई थी। अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश को भी ''विकृत'' और ''विरोधाभासी'' करार दिया था, जिसने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने उस समय निर्देश दिया था कि सीतलवाड़ का पासपोर्ट सत्र अदालत की हिरासत में रहेगा। इस मामले की पृष्ठभूमि में, तीस्ता सीतलवाड़ को गोधरा दंगों के बाद की घटनाओं में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए दस्तावेजों को गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला गुजरात में 2002 के दंगों से जुड़ा है, जिसमें सीतलवाड़ पर कथित रूप से उन लोगों को फंसाने का आरोप है जो दंगे से प्रभावित हुए थे। सीतलवाड़ एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मानवाधिकारों के लिए काम करती रही हैं। उनकी गिरफ्तारी और इस मामले ने काफी विवाद पैदा किया था और मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई की मांग की थी। जमानत मिलने के बाद, सीतलवाड़ ने अपने पासपोर्ट को वापस लेने के लिए अदालत का रुख किया है, जिससे वह यात्रा कर सकें। हालांकि, अदालत ने इस मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। अब यह देखना होगा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ इस पर क्या फैसला लेती है। यह मामला न केवल सीतलवाड़ से जुड़ा है, बल्कि यह जमानत की शर्तों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों से भी संबंधित है। इस मामले में कानूनी पहलुओं के अलावा, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी विचार किया जाएगा। अदालत का फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा और भविष्य में इसी तरह के मामलों पर असर डालेगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत को यह भी विचार करना होगा कि क्या जमानत की शर्तें उचित हैं और क्या वे आरोपी की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित करती हैं। अदालत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने जमानत की शर्त के रूप में जमा किए गए अपने पासपोर्ट को जारी करने की मांग की थी। इस मामले में, शीर्ष अदालत ने उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। यह मामला सीतलवाड़ की नियमित जमानत से संबंधित है, जो उन्हें जुलाई 2023 में गोधरा के बाद के दंगों से जुड़े एक मामले में मिली थी। सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए दस्तावेजों का निर्माण किया था। शीर्ष अदालत ने सीतलवाड़ को जमानत देते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश को ''विकृत'' और ''विरोधाभासी'' करार दिया था, जिसने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि उनका पासपोर्ट सत्र अदालत की हिरासत में रहेगा। अब, उन्होंने अपने पासपोर्ट को जारी करने का अनुरोध किया है, जो यात्रा करने की उनकी योजना से संबंधित हो सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, सीतलवाड़ की ओर से पेश हुए, ने अदालत को बताया कि यह अनुरोध जमानत की शर्तों में बदलाव से संबंधित है। अदालत ने इस मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने का निर्णय लिया, क्योंकि जमानत पहले तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी गई थी। यह कदम दर्शाता है कि अदालत मामले को गंभीरता से ले रही है और इस मामले में व्यापक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। अदालत का यह निर्णय जमानत की शर्तों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों और न्यायपालिका की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है। सीतलवाड़ की याचिका पर अंतिम निर्णय आने के बाद, यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा जो इसी तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत को इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या जमानत की शर्तें उचित हैं और क्या वे आरोपी की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित करती हैं। अदालत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इस मामले में, अदालत की कार्यवाही और निर्णय का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा। तीस्ता सीतलवाड़ एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनका मामला मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के लिए वकालत करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। उनके मामले में अदालत का फैसला अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। यह फैसला यह भी तय करेगा कि क्या जमानत की शर्तों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से सीमित करने के लिए किया जा सकता है। अदालत का निर्णय इस बात को भी प्रभावित करेगा कि कैसे न्यायपालिका सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया करती है। इस मामले में, अदालत को न केवल कानूनी पहलुओं पर विचार करना होगा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ पर भी ध्यान देना होगा। अदालत का निर्णय यह भी प्रभावित करेगा कि कैसे सरकारें और अन्य संस्थान मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के लिए वकालत करने वालों के साथ व्यवहार करते हैं। यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए भी एक परीक्षा है। अदालत को निष्पक्ष रूप से सभी पक्षों को सुनने और कानून के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता है। अदालत का निर्णय यह सुनिश्चित करेगा कि कानून का शासन स्थापित है और सभी को समान न्याय प्राप्त हो रहा है। इस मामले में, अदालत का निर्णय न केवल तीस्ता सीतलवाड़ के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यह निर्णय यह तय करेगा कि क्या भारत में नागरिक स्वतंत्रताएं सुरक्षित हैं और क्या न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र है। यह मामला एक महत्वपूर्ण क्षण है जो भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकारों के भविष्य को आकार देगा





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