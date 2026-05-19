सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए चार महत्वपूर्ण मामलों को किया बंद

उच्चतम न्यायालय ने महामारी के समय मरीजों के इलाज, शव प्रबंधन और मध्याह्न भोजन जैसी जनसमस्याओं पर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामलों को अब निरर्थक मानते हुए बंद कर दिया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किए गए उन चार कानूनी मामलों को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है, जिन्हें अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया था। यह कदम उस समय उठाया गया था जब पूरा देश एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा था और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों, विशेषकर स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार पर गंभीर संकट मंडरा रहा था। महामारी के चरम समय में जब प्रशासनिक मशीनरी अत्यधिक दबाव में थी, तब न्यायपालिका ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन, बेड और उचित इलाज मिल सके। न्यायालय ने पाया कि उस समय की परिस्थितियां अत्यंत जटिल थीं और समाज के हर वर्ग, विशेषकर वंचितों के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य था। इसी उद्देश्य से शीर्ष अदालत ने समय-समय पर कई दिशा-निर्देश जारी किए थे ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता आए और आम जनता की पीड़ा को कम किया जा सके। जिन चार विशिष्ट मामलों को अब बंद किया गया है, उनमें जनहित से जुड़े कई गंभीर और संवेदनशील पहलू शामिल थे। पहला मामला मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) से संबंधित था, जो महामारी के दौरान बंद हो गई थी, जिससे लाखों स्कूली बच्चों के पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई थीं। दूसरा मामला अदालती कामकाज को सुचारु रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दिशा-निर्देशों से जुड़ा था, ताकि न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और लंबित मामलों का निपटारा होता रहे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मामला अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के उचित उपचार, दवाओं की उपलब्धता और उनके लिए आवश्यक बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के प्रबंधन से संबंधित था। चौथा मामला शवों के सम्मानजनक प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण के सुचारु संचालन पर केंद्रित था। इन सभी मामलों का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आपदा के समय में भी राज्य अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटे और प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और उपचार का अवसर मिले। मंगलवार को जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने अदालत को अवगत कराया कि जिन मुद्दों पर उस समय विचार किया गया था, वे अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं क्योंकि महामारी का प्रभाव काफी कम हो गया है और स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो चुकी हैं। पीठ ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि महामारी के दौरान की स्थितियां आज की परिस्थितियों से पूरी तरह भिन्न थीं। अदालत ने यह स्वीकार किया कि उस संकटकाल में नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए शीर्ष अदालत ने समय पर हस्तक्षेप किया था और कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किए थे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर राहत पहुँचाने में मदद की। अब जब वे परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, तो इन मामलों को आगे जारी रखना कानूनी रूप से निरर्थक हो गया है। हालांकि इन मामलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट शिकायत अब भी लंबित है या कोई अन्य कानूनी मुद्दा बचा हुआ है, तो पीड़ित पक्ष उचित कानूनी मंच या फोरम के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा, अदालत ने एक विशेष मामले का उल्लेख किया जो गुजरात के एक अस्पताल में लगी आग से संबंधित है। इस दुखद घटना में कई कोविड मरीजों की जान चली गई थी और इस पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस विशिष्ट मामले की सुनवाई अगस्त में की जाएगी, क्योंकि यह मामला केवल सामान्य महामारी प्रबंधन का नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही और आपराधिक उत्तरदायित्व का है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर सामान्य प्रशासनिक दिशा-निर्देशों वाले मामले अब समाप्त हो गए हैं, वहीं व्यक्तिगत जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने वाले मामले अभी भी अदालत के विचाराधीन रहेंगे। समग्र रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कानूनी प्रक्रियाओं के तार्किक समापन को दर्शाता है। महामारी के दौरान न्यायपालिका ने एक रक्षक की भूमिका निभाई थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि संकट के समय में संविधान की सर्वोच्चता और न्यायालय का हस्तक्षेप आम आदमी के लिए कितनी बड़ी उम्मीद बन सकता है। शव प्रबंधन से लेकर बच्चों के भोजन तक, अदालत ने सूक्ष्म स्तर पर निगरानी रखी ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो। अब इन मामलों का बंद होना यह संकेत देता है कि देश कानूनी और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से उस आपातकालीन चरण से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। यह प्रक्रिया न केवल कानूनी रिकॉर्ड को व्यवस्थित करती है बल्कि भविष्य के लिए एक मिसाल भी पेश करती है कि कैसे आपात स्थितियों में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जनहानि को कम किया जा सके.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किए गए उन चार कानूनी मामलों को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है, जिन्हें अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया था। यह कदम उस समय उठाया गया था जब पूरा देश एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा था और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों, विशेषकर स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार पर गंभीर संकट मंडरा रहा था। महामारी के चरम समय में जब प्रशासनिक मशीनरी अत्यधिक दबाव में थी, तब न्यायपालिका ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन, बेड और उचित इलाज मिल सके। न्यायालय ने पाया कि उस समय की परिस्थितियां अत्यंत जटिल थीं और समाज के हर वर्ग, विशेषकर वंचितों के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य था। इसी उद्देश्य से शीर्ष अदालत ने समय-समय पर कई दिशा-निर्देश जारी किए थे ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता आए और आम जनता की पीड़ा को कम किया जा सके। जिन चार विशिष्ट मामलों को अब बंद किया गया है, उनमें जनहित से जुड़े कई गंभीर और संवेदनशील पहलू शामिल थे। पहला मामला मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) से संबंधित था, जो महामारी के दौरान बंद हो गई थी, जिससे लाखों स्कूली बच्चों के पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई थीं। दूसरा मामला अदालती कामकाज को सुचारु रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दिशा-निर्देशों से जुड़ा था, ताकि न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और लंबित मामलों का निपटारा होता रहे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मामला अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के उचित उपचार, दवाओं की उपलब्धता और उनके लिए आवश्यक बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के प्रबंधन से संबंधित था। चौथा मामला शवों के सम्मानजनक प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण के सुचारु संचालन पर केंद्रित था। इन सभी मामलों का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आपदा के समय में भी राज्य अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटे और प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और उपचार का अवसर मिले। मंगलवार को जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने अदालत को अवगत कराया कि जिन मुद्दों पर उस समय विचार किया गया था, वे अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं क्योंकि महामारी का प्रभाव काफी कम हो गया है और स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो चुकी हैं। पीठ ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि महामारी के दौरान की स्थितियां आज की परिस्थितियों से पूरी तरह भिन्न थीं। अदालत ने यह स्वीकार किया कि उस संकटकाल में नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए शीर्ष अदालत ने समय पर हस्तक्षेप किया था और कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किए थे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर राहत पहुँचाने में मदद की। अब जब वे परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, तो इन मामलों को आगे जारी रखना कानूनी रूप से निरर्थक हो गया है। हालांकि इन मामलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट शिकायत अब भी लंबित है या कोई अन्य कानूनी मुद्दा बचा हुआ है, तो पीड़ित पक्ष उचित कानूनी मंच या फोरम के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा, अदालत ने एक विशेष मामले का उल्लेख किया जो गुजरात के एक अस्पताल में लगी आग से संबंधित है। इस दुखद घटना में कई कोविड मरीजों की जान चली गई थी और इस पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस विशिष्ट मामले की सुनवाई अगस्त में की जाएगी, क्योंकि यह मामला केवल सामान्य महामारी प्रबंधन का नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही और आपराधिक उत्तरदायित्व का है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर सामान्य प्रशासनिक दिशा-निर्देशों वाले मामले अब समाप्त हो गए हैं, वहीं व्यक्तिगत जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने वाले मामले अभी भी अदालत के विचाराधीन रहेंगे। समग्र रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कानूनी प्रक्रियाओं के तार्किक समापन को दर्शाता है। महामारी के दौरान न्यायपालिका ने एक रक्षक की भूमिका निभाई थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि संकट के समय में संविधान की सर्वोच्चता और न्यायालय का हस्तक्षेप आम आदमी के लिए कितनी बड़ी उम्मीद बन सकता है। शव प्रबंधन से लेकर बच्चों के भोजन तक, अदालत ने सूक्ष्म स्तर पर निगरानी रखी ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो। अब इन मामलों का बंद होना यह संकेत देता है कि देश कानूनी और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से उस आपातकालीन चरण से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। यह प्रक्रिया न केवल कानूनी रिकॉर्ड को व्यवस्थित करती है बल्कि भविष्य के लिए एक मिसाल भी पेश करती है कि कैसे आपात स्थितियों में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जनहानि को कम किया जा सके





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सुप्रीम कोर्ट कोविड-19 स्वतः संज्ञान कानूनी निर्णय जनस्वास्थ्य

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