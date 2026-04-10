सुप्रीम कोर्ट का मेरठ के अवैध निर्माण पर सख्त रुख: 2 महीने में सेटबैक तोड़ो, लापरवाह अधिकारियों पर भड़के

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करते हुए, 2 महीने के भीतर अवैध सेटबैक तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह मामला देश के लिए चेतावनी है और लापरवाह अधिकारियों पर नाराजगी जताई। साथ ही, अवैध निर्माण को हटाने और खर्च वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने गुरुवार को 859 संपत्तियों पर बने अवैध सेटबैक को दो महीने के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। अवैध सेटबैक का मतलब है इमारत के चारों ओर छोड़ी जाने वाली अनिवार्य खाली जगह में किया गया निर्माण। लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर प्रशासन ने समय रहते कदम उठाए होते, तो इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती। कानून का राज लोगों के शोर-शराबे के आगे झुक नहीं
सकता। व्यवसाय किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं चल सकता। कोर्ट ने यूपी के अधिकारियों को फटकार लगाई और पूछा कि स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि सरकारी बैंकों को ऐसी इमारतों में चलने की इजाजत कैसे दी गई, जो पूरी तरह से अवैध और बिना अनुमति के हैं। इस मामले में, 6 अप्रैल को कोर्ट ने 859 संपत्तियों में से सेंट्रल मार्केट की 44 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया था और रिपोर्ट मांगी थी। बुधवार को आवास विकास परिषद ने सभी 44 दुकानों को सील कर दिया। प्रशासन ने कोर्ट को जानकारी दी कि 44 संपत्तियां सील कर दी गई हैं। हालांकि, सीलिंग के दौरान अधिकारियों को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामले में अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। 8 अप्रैल को, यानी 2 दिन पहले, आवास विकास ने सभी 44 संपत्तियों को सील कर दिया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। कोर्ट में यूपी आवास एवं विकास परिषद की ओर से पेश हुए वकील राजीव शकधर ने बताया कि सील की गई 44 संपत्तियों में 6 स्कूल, 6 अस्पताल, 4 बैंक्वेट हॉल, 3 बैंक और एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शामिल हैं। इस पर पीठ ने गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सवाल किया कि इन संस्थानों की अनुमति किसने दी। कोर्ट ने कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मासूम बच्चों, आम लोगों और मरीजों की जान है। उन्हें आपके व्यवसाय से कोई लेना-देना नहीं है। आप किसी की जान की कीमत पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। सेटबैक को किसी भी तरह से वैध नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जुर्माना या फीस देकर इस अवैध कब्जे को सही नहीं ठहरा सकता। नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। कब्जा करने वालों को 10 से 15 दिन का समय मिलेगा कि वे खुद अवैध हिस्सा हटा लें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशासन खुद ध्वस्तीकरण करेगा। इसका खर्च कब्जा करने वालों से वसूला जाएगा। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ही अवैध निर्माण इतने बड़े स्तर पर बढ़े हैं। अब इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद को निर्देश दिया कि 44 संपत्तियों की स्थिति पर हलफनामा दाखिल करे। इसमें हर संपत्ति की सील करने से पहले और बाद की तस्वीरें शामिल हों, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार्रवाई सही तरीके से की गई है। सेंट्रल मार्केट के बेसहारा दुकानदारों का दर्द भी सामने आया। दुकानदार रोते हुए बोले कि प्रशासन ने दुकानें सील कर दीं, जिससे उनकी रोजी-रोटी छिन गई और सब कुछ खत्म हो गया। एक दुकानदार इंद्रा आहुजा, जो पिछले 21 सालों से सेंट्रल मार्केट में दुकान चला रही हैं, ने बताया कि कैसे उन्होंने पहले एक कॉम्प्लेक्स को उजाड़ दिया गया, फिर कर्ज लेकर दूसरी जगह दुकान लगाई, लेकिन अब उसे भी तोड़ा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अब वे कैसे अपना परिवार पालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और किस कमाई के भरोसे जिंदा रहेंगे
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