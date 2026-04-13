सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन मतदाताओं की अपीलें अभी भी लंबित हैं, उन्हें फिलहाल मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन मतदाताओं की अपीलें अभी भी लंबित हैं, उन्हें फिलहाल मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया, जिनके नाम एसआईआर अभियान में हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरणों में विचाराधीन हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति

जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। पीठ ने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और जिनकी अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरणों में सुनवाई के लिए लंबित हैं, उन्हें वोट देने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उनके नाम अंतिम फैसले के बाद मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी 13 लोगों के एक समूह द्वारा दायर एक याचिका पर आई, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की गई थी। पीठ ने याचिका को 'समय से पूर्व' बताते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को अपीलीय न्यायाधिकरणों में ही राहत मांगने की सलाह दी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता (कुरैशा यास्मीन और अन्य) पहले ही अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क कर चुके हैं, इसलिए याचिका में जताई गई आशंकाएं समय से पहले हैं। अगर याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने याचिका के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन आयोग ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से नाम हटाए हैं, और इसके खिलाफ दायर अपीलों पर समय पर सुनवाई नहीं की जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डीएस नायडू ने बताया कि लगभग 30 से 34 लाख अपीलें अभी भी लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अगर उन्हें बहस करने की अनुमति ही नहीं दी जाती तो अपीलों का क्या फायदा? क्या उनका फैसला समय सीमा के भीतर होगा या उन्हें लगातार टाला जाएगा? सुनवाई के दौरान, टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने पीठ को बताया कि कम से कम 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इन लोगों को आगामी दो चरणों के विधानसभा चुनावों में वोट डालने की अनुमति दी जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह पूरी तरह से असंभव है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के मतदान के अधिकार को निलंबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों ने 9 अप्रैल तक फैसला पूरा कर लिया है - भले ही उन्होंने 1-2 दिन अधिक लिए हों, मैंने उन्हें (आगे के दावों पर फैसला करने के लिए) अनुमति दे दी है। 153 चुनाव क्षेत्र हैं - 7-8 चुनाव क्षेत्रों का कुछ हिस्सा अलग था - जो नाम छूट गए थे, उन्हें 23 अप्रैल के चुनावों की सूची में जोड़ दिया जाएगा। चिंता न करें, अगर उनके नाम हैं, तो वे मतदान करेंगे। इस पर, कल्याण बनर्जी ने कहा कि शामिल करने के लिए (अपीलेट ट्रिब्यूनल में) 16 लाख अपीलें फाइल की गई हैं और पूछा कि उन सभी दावों पर फैसला करना कैसे संभव होगा। इस पर सीजेआई ने कहा कि यदि यही स्थिति है, जैसा कि याचिकाकर्ता बता रहे हैं, तो कोर्ट को क्या करना चाहिए? सीजेआई ने कहा, “जिन्हें अनुमति दी गई है, क्या हमें उन शामिल किए गए नामों पर भी रोक लगा देनी चाहिए।” सीजेआई ने जोर देकर कहा कि अगर याचिकाकर्ता एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त करना जारी रखते हैं, तो चुनाव कैसे होंगे





Navjivan / 🏆 2. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल मतदाता सूची एसआईआर चुनाव मतदान का अधिकार

United States Latest News, United States Headlines