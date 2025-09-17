सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए योजना मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण से निपटने की योजना बनाने का निर्देश दिया। सर्दियों के मौसम के लिए विशेष रूप से तत्परता दिखाते हुए, अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्यों को अंतिम समयरेखा तय की है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीनों के भीतर रिक्त पदों को भरने को कहा है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM ), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB ) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ों को निर्देश दिया है कि वे तीन हफ्तों के भीतर वायु प्रदूषण से निपटने की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करें। यह योजना सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले पेश की जानी चाहिए, क्योंकि यह वह समय होता है जब वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.

विनोद चंद्रन की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में मौजूद रिक्तियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यों से भी खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों को तीन महीनों के भीतर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है। इस निर्देश के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को भी अपने यहां रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है। हालांकि, अदालत ने पदोन्नति के पदों को भरने के लिए छह महीने का अहर्ता दिया है। इस निर्देश के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सीएक्यूएम को उनके प्रदर्शन पर भी सवाल उठाया। सीएक्यूएम केंद्र द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को सूखे से दूर रखना और उसके आसपास के क्षेत्रों, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं, में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करना है। संस्तुत करता है। पीठ इन प्राधिकरणों में रिक्त पदों को भरने से संबंधित एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में लंबे समय से लंबित रिक्तियों को भरने में विफल रहने के लिए राज्यों की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रदूषण के मौसम में मानव संसाधन की कमी पर्यावरणीय संकट को और बढ़ा देता है





