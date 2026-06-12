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सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, अनुच्छेद 329 का जिक्र

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सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, अनुच्छेद 329 का जिक्र
सुप्रीम कोर्टमीनाक्षी नटराजनअनुच्छेद 329
📆12-06-2026 10:20:00
📰Dainik Jagran
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सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन द्वारा चुनाव आयोग के रिटर्निंग आफिसर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अनुच्छेद 329 के प्रतिबंध का हवाला देते हुए, नामांकन खारिज करने के आदेश पर सुनवाई से इनकार किया और निर्देश दिया कि चुनाव याचिकाएं केवल जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दाखिल की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया। नटराजन चुनाव आयोग के रिटर्निंग आफिसर के सूचनाओं के आदेश के खिलाफ निर्देश दें याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया का मुख्य आधार है जो प्रस्त Avin Sharma द्वारा खारिज किया गया था, क्योंकि उनकी नियमित फ़ॉर्म 26 के हालफ़ानामे में तेलंगाना के एक अदालत में लंबित एक निजी मुरदाद के मामले की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने अनुच्छेद 329 के प्रतिबंध का हवाला देते हुए, याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया के सम्बन्ध में है और याचिकाएं केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ संबंधित होनी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और एएस चंडुरकर की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही संभव है, जबकि चुनाव याचिकाएं संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सीमित हैं। मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नामांकन खारिज करने के आदेश में त्रुटि थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हुए थे और कानून के अनुसार, हालफ़ानामे में केवल दो वर्ष से अधिक साजा वाले या जहां आरोप तय हो गए हों, उनका ब्योरा देना आवश्यक है। प्रतिपक्षी वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि चुनाव लड़ना एक विधायी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं, और अनुच्छेद 329 स्पष्ट रूप से सुनवाई से रोक लगाता है। कोर्ट ने नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करने की अनुमति दी, लेकिन मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की। नटराजन ने चुनाव आयोग के जवाब न आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रिटर्निंग आफिसर ने खारिज का आधार बताया कि फ़ॉर्म 26 में निजी शिकायत के केस का ब्योरा नहीं दिया गया था। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण प्रमुख पर गंभीर सीमा तक पहुंच रहा है कि क疑 सुनवाई को संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 329 के तहत सीमित किया जा सकता है। पूर्व में नटराजन नामांकन खारिज होने पर दिल्ली में प्रदर्शन हुए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया। नटराजन चुनाव आयोग के रिटर्निंग आफिसर के सूचनाओं के आदेश के खिलाफ निर्देश दें याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया का मुख्य आधार है जो प्रस्त Avin Sharma द्वारा खारिज किया गया था, क्योंकि उनकी नियमित फ़ॉर्म 26 के हालफ़ानामे में तेलंगाना के एक अदालत में लंबित एक निजी मुरदाद के मामले की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने अनुच्छेद 329 के प्रतिबंध का हवाला देते हुए, याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया के सम्बन्ध में है और याचिकाएं केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ संबंधित होनी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और एएस चंडुरकर की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही संभव है, जबकि चुनाव याचिकाएं संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सीमित हैं। मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नामांकन खारिज करने के आदेश में त्रुटि थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हुए थे और कानून के अनुसार, हालफ़ानामे में केवल दो वर्ष से अधिक साजा वाले या जहां आरोप तय हो गए हों, उनका ब्योरा देना आवश्यक है। प्रतिपक्षी वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि चुनाव लड़ना एक विधायी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं, और अनुच्छेद 329 स्पष्ट रूप से सुनवाई से रोक लगाता है। कोर्ट ने नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करने की अनुमति दी, लेकिन मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की। नटराजन ने चुनाव आयोग के जवाब न आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रिटर्निंग आफिसर ने खारिज का आधार बताया कि फ़ॉर्म 26 में निजी शिकायत के केस का ब्योरा नहीं दिया गया था। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण प्रमुख पर गंभीर सीमा तक पहुंच रहा है कि क疑 सुनवाई को संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 329 के तहत सीमित किया जा सकता है। पूर्व में नटराजन नामांकन खारिज होने पर दिल्ली में प्रदर्शन हुए थे

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सुप्रीम कोर्ट मीनाक्षी नटराजन अनुच्छेद 329 चुनाव आयोग नामांकन खारिज

 

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