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सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए जनहित याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई

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सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए जनहित याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई
सुप्रीम कोर्टआधार कार्डजनहित याचिका
📆16-06-2026 09:43:00
📰NBT Hindi News
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए एक जनहित याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है। याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार का इस्तेमाल केवल पहचान के सबूत के तौर पर हो न कि नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर।

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए एक जनहित याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है। याचिका में केंद्र सरकार , सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार का इस्तेमाल केवल पहचान के सबूत के तौर पर हो न कि नागरिकता , निवास , पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 साफ तौर पर कहती है कि आधार नागरिकता या निवास का सबूत नहीं है जबकि यूआईडीएआई की सूचनाएं स्पष्ट करती हैं कि आधार केवल पहचान का सबूत है न कि नागरिकता , पते या जन्मतिथि का सबूत । याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि आधार का इस्तेमाल स्कूल में दाखिले, प्रॉपर्टी के लेनदेन, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे कई कामों के लिए उम्र, निवास , नागरिकता और निवास स्थान के सबूत के तौर पर बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह प्रक्रिया आधार अधिनियम के तहत बनाए गए पहचान फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और अयोग्य लोगों को सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी लाभार्थियों के लिए बने अन्य लाभों का फायदा उठाने में मदद करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होने की तिथि निर्धारित की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह मामला तब सामने आया जब आधार के कानूनी रूप से तय मकसद से हटकर उसके कथित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताएं उठीं, जबकि आधार एक्ट और यूआईडीएआई की सूचनाओं में बार-बार यह स्पष्ट किया गया था कि सबूत के तौर पर इसकी अहमियत सीमित है.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए एक जनहित याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है। याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार का इस्तेमाल केवल पहचान के सबूत के तौर पर हो न कि नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 साफ तौर पर कहती है कि आधार नागरिकता या निवास का सबूत नहीं है जबकि यूआईडीएआई की सूचनाएं स्पष्ट करती हैं कि आधार केवल पहचान का सबूत है न कि नागरिकता, पते या जन्मतिथि का सबूत। याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि आधार का इस्तेमाल स्कूल में दाखिले, प्रॉपर्टी के लेनदेन, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे कई कामों के लिए उम्र, निवास, नागरिकता और निवास स्थान के सबूत के तौर पर बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह प्रक्रिया आधार अधिनियम के तहत बनाए गए पहचान फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और अयोग्य लोगों को सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी लाभार्थियों के लिए बने अन्य लाभों का फायदा उठाने में मदद करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होने की तिथि निर्धारित की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह मामला तब सामने आया जब आधार के कानूनी रूप से तय मकसद से हटकर उसके कथित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताएं उठीं, जबकि आधार एक्ट और यूआईडीएआई की सूचनाओं में बार-बार यह स्पष्ट किया गया था कि सबूत के तौर पर इसकी अहमियत सीमित है

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