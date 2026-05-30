Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर पारसी पंचायत से समान व्यवहार की मांग की

न्यूज News

सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर पारसी पंचायत से समान व्यवहार की मांग की
सुप्रीम कोर्टनागपुर पारसी पंचायतसमान व्यवहार
📆30-05-2026 16:18:00
📰NBT Hindi News
78 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 51%

सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर पारसी पंचायत से समान व्यवहार की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह उस याचिका पर नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेगा, जिसमें नागपुर पारसी पंचायत को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह किसी पारसी महिला के साथ उसके पुरुष समकक्षों के समान व्यवहार करे, भले ही वह किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ले।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह उस याचिका पर नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेगा, जिसमें नागपुर पारसी पंचायत को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह किसी पारसी महिला के साथ उसके पुरुष समकक्षों के समान व्यवहार करे, भले ही वह किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ले।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टि विपुल एम.

पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी दीना बुधराजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो एक पारसी महिला हैं, जिन्होंने अपना धर्म बदले बिना एक हिंदू पुरुष से शादी की थी। उन्होंने याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि उन्हें उनके प्रियजनों के निधन पर नागपुर के अगियारी में होने वाली प्रार्थनाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए।बुधराजा को 2024 में उनकी दादी के अंतिम संस्कार के लिए एक अगियारी (पारसी धर्म का अग्नि मंदिर) में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। नौ जजों की एक पीठ ने हाल ही में शबरीमला मंदिर सहित विभिन्न धर्मों की महिलाओं के खिलाफ कथित भेदभाव से संबंधित एक बड़े प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और याचिकाकर्ता को परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए कहा।पीठ ने 23 मार्च को धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के भीतर लैंगिक आधार पर भेदभाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक चुनौती की जांच करने का फैसला किया था, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या एक पारसी महिला को अंतर-धार्मिक विवाह के बाद उसकी धार्मिक पहचान से वंचित किया जा सकता है।शीर्ष अदालत ने बुधराजा द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार, नागपुर पारसी पंचायत, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और धर्मार्थ आयुक्त को नोटिस जारी किया। वकील रोहित अनिल राठी के माध्यम से दायर याचिका में नागपुर पारसी पंचायत के संविधान के नियम 5(2) को निरस्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि यह भारत के संविधान का उल्लंघन करता है और महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। याचिका में नागपुर पारसी पंचायत से यह घोषणा करने की भी मांग की गई कि उसे पारसी पुरुषों और पारसी महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और एक पारसी महिला किसी अन्य धर्म के पुरुष से शादी करने के बाद भी पारसी बनी रहती है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

सुप्रीम कोर्ट नागपुर पारसी पंचायत समान व्यवहार पारसी महिला अंतर-धार्मिक विवाह

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 19:18:12