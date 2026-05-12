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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: पेशेवर महिला का करियर बनाना वैवाहिक क्रूरता या परित्याग नहीं

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: पेशेवर महिला का करियर बनाना वैवाहिक क्रूरता या परित्याग नहीं
सुप्रीम कोर्टमहिला अधिकारकरियर और विवाह
📆12-05-2026 15:28:00
📰Amar Ujala
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक योग्य और शिक्षित महिला का अपने करियर को प्राथमिकता देना या अपने बच्चे के भविष्य के लिए निर्णय लेना वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐसा निर्णय सुनाया है जो आधुनिक समाज में महिलाओं की पेशेवर पहचान और उनके वैवाहिक अधिकारों के बीच संतुलन को एक नई दिशा देता है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि यदि कोई सुशिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य महिला अपने करियर को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो इसे किसी भी परिस्थिति में वैवाहिक क्रूरता या परित्याग नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह एक ऐसा बंधन है जो दो व्यक्तियों को साथ लाता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को समाप्त नहीं करता। विशेष रूप से एक योग्य महिला से यह उम्मीद करना कि वह केवल वैवाहिक दायित्वों की कठोर और संकीर्ण सीमाओं में बंधी रहे, न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह आधुनिक समय की सोच के विपरीत भी है। न्यायालय के अनुसार, विवाह किसी महिला की पहचान को धूमिल नहीं करता और न ही यह उसे उसके पति के अधीन कर देता है। यह पूरा मामला एक दंत चिकित्सक महिला और उनके पति के बीच के विवाद से जुड़ा है, जो अलग रह रहे थे। निचली अदालतों और फैमिली कोर्ट ने महिला के करियर के प्रति समर्पण और अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित और स्थिर माहौल सुनिश्चित करने के प्रयास को क्रूरता और परित्याग के रूप में देखा था। इस मामले में पति एक सेना अधिकारी थे और उनकी अपेक्षा थी कि पत्नी उनके स्थानांतरण के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर उनके साथ रहे। हालांकि, महिला ने अहमदाबाद में अपना डेंटल क्लिनिक स्थापित करने और अपनी पेशेवर योग्यता का उपयोग करने का निर्णय लिया। फैमिली कोर्ट ने इस निर्णय को गलत ठहराते हुए इसे पति के प्रति क्रूरता माना था, जिसे बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इन निष्कर्षों की कड़ी आलोचना की और इसे एक सामंती, पिछड़ा और अति रूढ़िवादी दृष्टिकोण करार दिया। अदालत ने कहा कि 21वीं सदी में इस तरह की सोच कानूनी रूप से अस्थिर और मानसिक रूप से परेशान करने वाली है। न्यायालय ने अपने फैसले में विस्तार से चर्चा की कि एक महिला की पेशेवर पहचान किसी भी वैवाहिक वीटो के अधीन नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि पति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी भौगोलिक या व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर पत्नी की शिक्षा और उसके करियर को पूरी तरह से नकार दे। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला अपने बच्चे के बेहतर भविष्य और अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए अलग रहने का निर्णय लेती है, तो यह वैवाहिक दायित्वों का उल्लंघन नहीं है। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि अपनी अर्जित डिग्री और पेशेवर कौशल को निष्क्रिय छोड़ देना किसी भी योग्य व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से कष्टदायक हो सकता है। अतः, करियर की दिशा में उठाए गए कदमों को परित्याग कहना गलत है। इस फैसले का सामाजिक प्रभाव बहुत व्यापक होगा क्योंकि यह उन हजारों पेशेवर महिलाओं के लिए एक मिसाल बनेगा जो अपनी पहचान और परिवार के बीच संघर्ष करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वायत्तता और व्यक्तिगत विकास बुनियादी अधिकार हैं, जिन्हें विवाह के नाम पर छीना नहीं जा सकता। अदालत ने अंततः निचली अदालतों द्वारा दी गई तलाक की डिक्री को बरकरार रखा, लेकिन इसका आधार महिला द्वारा की गई क्रूरता या परित्याग को नहीं, बल्कि विवाह के पूरी तरह से टूटने को बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय अब वैवाहिक विवादों को केवल पारंपरिक चश्मे से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों और समानता के परिप्रेक्ष्य से देख रहा है। यह निर्णय लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह समाज को यह सं देश देता है कि एक पत्नी की भूमिका केवल सेवा करना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं का विकास करना भी है। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह पितृसत्तात्मक सोच पर एक कड़ा प्रहार है। अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि कानून केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविकता में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार जीने का अधिकार दे। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि पेशेवर महत्वाकांक्षाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक-दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए, और यदि उनमें टकराव होता है, तो किसी एक पक्ष, विशेषकर महिला की पहचान को दबाना समाधान नहीं है। इस फैसले ने यह स्थापित कर दिया है कि आधुनिक भारत में एक शिक्षित महिला की स्वायत्तता और उसका आत्म-सम्मान उसके वैवाहिक संबंधों से कमतर नहीं है.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐसा निर्णय सुनाया है जो आधुनिक समाज में महिलाओं की पेशेवर पहचान और उनके वैवाहिक अधिकारों के बीच संतुलन को एक नई दिशा देता है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि यदि कोई सुशिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य महिला अपने करियर को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो इसे किसी भी परिस्थिति में वैवाहिक क्रूरता या परित्याग नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह एक ऐसा बंधन है जो दो व्यक्तियों को साथ लाता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को समाप्त नहीं करता। विशेष रूप से एक योग्य महिला से यह उम्मीद करना कि वह केवल वैवाहिक दायित्वों की कठोर और संकीर्ण सीमाओं में बंधी रहे, न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह आधुनिक समय की सोच के विपरीत भी है। न्यायालय के अनुसार, विवाह किसी महिला की पहचान को धूमिल नहीं करता और न ही यह उसे उसके पति के अधीन कर देता है। यह पूरा मामला एक दंत चिकित्सक महिला और उनके पति के बीच के विवाद से जुड़ा है, जो अलग रह रहे थे। निचली अदालतों और फैमिली कोर्ट ने महिला के करियर के प्रति समर्पण और अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित और स्थिर माहौल सुनिश्चित करने के प्रयास को क्रूरता और परित्याग के रूप में देखा था। इस मामले में पति एक सेना अधिकारी थे और उनकी अपेक्षा थी कि पत्नी उनके स्थानांतरण के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर उनके साथ रहे। हालांकि, महिला ने अहमदाबाद में अपना डेंटल क्लिनिक स्थापित करने और अपनी पेशेवर योग्यता का उपयोग करने का निर्णय लिया। फैमिली कोर्ट ने इस निर्णय को गलत ठहराते हुए इसे पति के प्रति क्रूरता माना था, जिसे बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इन निष्कर्षों की कड़ी आलोचना की और इसे एक सामंती, पिछड़ा और अति रूढ़िवादी दृष्टिकोण करार दिया। अदालत ने कहा कि 21वीं सदी में इस तरह की सोच कानूनी रूप से अस्थिर और मानसिक रूप से परेशान करने वाली है। न्यायालय ने अपने फैसले में विस्तार से चर्चा की कि एक महिला की पेशेवर पहचान किसी भी वैवाहिक वीटो के अधीन नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि पति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी भौगोलिक या व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर पत्नी की शिक्षा और उसके करियर को पूरी तरह से नकार दे। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला अपने बच्चे के बेहतर भविष्य और अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए अलग रहने का निर्णय लेती है, तो यह वैवाहिक दायित्वों का उल्लंघन नहीं है। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि अपनी अर्जित डिग्री और पेशेवर कौशल को निष्क्रिय छोड़ देना किसी भी योग्य व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से कष्टदायक हो सकता है। अतः, करियर की दिशा में उठाए गए कदमों को परित्याग कहना गलत है। इस फैसले का सामाजिक प्रभाव बहुत व्यापक होगा क्योंकि यह उन हजारों पेशेवर महिलाओं के लिए एक मिसाल बनेगा जो अपनी पहचान और परिवार के बीच संघर्ष करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वायत्तता और व्यक्तिगत विकास बुनियादी अधिकार हैं, जिन्हें विवाह के नाम पर छीना नहीं जा सकता। अदालत ने अंततः निचली अदालतों द्वारा दी गई तलाक की डिक्री को बरकरार रखा, लेकिन इसका आधार महिला द्वारा की गई क्रूरता या परित्याग को नहीं, बल्कि विवाह के पूरी तरह से टूटने को बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय अब वैवाहिक विवादों को केवल पारंपरिक चश्मे से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों और समानता के परिप्रेक्ष्य से देख रहा है। यह निर्णय लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह समाज को यह संदेश देता है कि एक पत्नी की भूमिका केवल सेवा करना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं का विकास करना भी है। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह पितृसत्तात्मक सोच पर एक कड़ा प्रहार है। अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि कानून केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविकता में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार जीने का अधिकार दे। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि पेशेवर महत्वाकांक्षाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक-दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए, और यदि उनमें टकराव होता है, तो किसी एक पक्ष, विशेषकर महिला की पहचान को दबाना समाधान नहीं है। इस फैसले ने यह स्थापित कर दिया है कि आधुनिक भारत में एक शिक्षित महिला की स्वायत्तता और उसका आत्म-सम्मान उसके वैवाहिक संबंधों से कमतर नहीं है

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सुप्रीम कोर्ट महिला अधिकार करियर और विवाह कानूनी फैसला लैंगिक समानता

 

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