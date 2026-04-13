सुप्रीम कोर्ट में महिला आरक्षण पर सुनवाई: तुरंत लागू करने की मांग

संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जया ठाकुर की याचिका में तुरंत कार्यान्वयन की मांग। विशेष सत्र और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा।

उच्चतम न्यायालय में आज संसद में महिला आरक्षण पर सुनवाई होगी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका दायर कर तुरंत लागू करने की मांग की है। देश भर में महिला आरक्षण को लेकर राजनीति क हलचल तेज हो गई है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में मांग की गई है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाए और इसे जनगणना व परिसीमन से न जोड़ा जाए। वर्तमान कानून में प्रावधान है कि

महिलाओं को 33% आरक्षण तभी मिलेगा जब अगली जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। याचिका में इस शर्त को हटाने की मांग की गई है, क्योंकि सीटों की संख्या पहले से ही तय है और महिलाओं को जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इस कानून पर सरकार सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखा है। इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून के इस प्रावधान को रद्द करना मुश्किल होगा। यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संशोधन बिल लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर इस कानून को सर्वसम्मति से पास करने की अपील की है, उनका कहना है कि देश को विकसित बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। हालांकि, कांग्रेस ने इस विशेष सत्र का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि यह कदम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि इस समय तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि पहले परिसीमन पर सभी दलों की बैठक होनी चाहिए, उसके बाद ही महिला आरक्षण पर आगे बढ़ना चाहिए। भारत की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सरकार इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बिना किसी बाधा के लागू किया जा सके। हालांकि, कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने मौजूदा प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, जिससे यह मामला और भी जटिल हो गया है। इस बीच, विभिन्न सामाजिक संगठन और महिला अधिकार कार्यकर्ता भी इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल हैं, और वे चाहते हैं कि सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करे। इस मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह न केवल महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण से जुड़ा है, बल्कि देश के भविष्य पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और क्या सरकार इस कानून को लागू करने के लिए विपक्षी दलों के साथ आम सहमति बनाने में सफल होती है। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं





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