सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश: शादी के बाद बहू और मायके वालों का अपमान करना अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शादी के बाद बहू और उसके मायके वालों का अपमान करना अपराध है। कोर्ट ने एक मृतका के पति और रिश्तेदारों की सजा बरकरार रखी और समाज में दहेज कुप्रथा के खिलाफ कड़ा संदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि शादी के बाद किसी भी लड़के या उसके परिवार को बहू और उसके मायके वालों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला एक ऐसी महिला की मौत के मामले में आया, जिसने शादी के तीन साल बाद ही ससुराल के उत्पीड़न से तंग आकर फांसी लगा ली थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी का मतलब यह नहीं कि पति और उसके परिवार को पत्नी और उसके माता-पिता को नीचा दिखाने की लाइसेंस मिल गई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस मामले में गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दहेज की मांग और मायके वालों को भिखारी कहना समाज की एक गंभीर बीमारी है, जिसे रोकने के लिए कड़ा संदेश देना जरूरी है। अदालत ने पाया कि मृतका के पति और उसके रिश्तेदारों ने शादी के तुरंत बाद से ही उसे रुपयों और कार के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगाना बताया गया, लेकिन कोर्ट ने माना कि असली वजह लगातार प्रताड़ना ही थी, जिसने महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। पीठ ने कहा कि ऐसी घटियां और लालची मानसिकता हमारे समाज को खोखला कर रही है और इसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह दो परिवारों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान का पवित्र बंधन है, और दहेज की मांग इस बंधन की बुनियाद को हिला देती है। इस मामले में छत्तीसगढ़ की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पति और उसके रिश्तेदारों को दोषी ठहराया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। मृतका के देवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें उसने तकनीकी कमियों का हवाला देकर सजा में राहत मांगी थी, कोर्ट ने सख्ती से कहा कि आरोपी को खुश होना चाहिए कि उसे केवल तीन साल की सजा मिली है। तकनीकी कमियों के सहारे महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। यह फैसला देश में दहेज के खिलाफ लड़ाई को मजबूती प्रदान करेगा और समाज में यह संदेश जाएगा कि बहू की बेइज्जती एक बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि इस फैसले से लोगों को सबक मिलेगा और वैवाहिक रिश्तों में सम्मान और मर्यादा का पालन होगा। यह मामला न केवल कानून ी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में व्याप्त दहेज कुप्रथा को खत्म करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि शादी के बाद किसी भी लड़के या उसके परिवार को बहू और उसके मायके वालों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला एक ऐसी महिला की मौत के मामले में आया, जिसने शादी के तीन साल बाद ही ससुराल के उत्पीड़न से तंग आकर फांसी लगा ली थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी का मतलब यह नहीं कि पति और उसके परिवार को पत्नी और उसके माता-पिता को नीचा दिखाने की लाइसेंस मिल गई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस मामले में गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दहेज की मांग और मायके वालों को भिखारी कहना समाज की एक गंभीर बीमारी है, जिसे रोकने के लिए कड़ा संदेश देना जरूरी है। अदालत ने पाया कि मृतका के पति और उसके रिश्तेदारों ने शादी के तुरंत बाद से ही उसे रुपयों और कार के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगाना बताया गया, लेकिन कोर्ट ने माना कि असली वजह लगातार प्रताड़ना ही थी, जिसने महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। पीठ ने कहा कि ऐसी घटियां और लालची मानसिकता हमारे समाज को खोखला कर रही है और इसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह दो परिवारों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान का पवित्र बंधन है, और दहेज की मांग इस बंधन की बुनियाद को हिला देती है। इस मामले में छत्तीसगढ़ की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पति और उसके रिश्तेदारों को दोषी ठहराया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। मृतका के देवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें उसने तकनीकी कमियों का हवाला देकर सजा में राहत मांगी थी, कोर्ट ने सख्ती से कहा कि आरोपी को खुश होना चाहिए कि उसे केवल तीन साल की सजा मिली है। तकनीकी कमियों के सहारे महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। यह फैसला देश में दहेज के खिलाफ लड़ाई को मजबूती प्रदान करेगा और समाज में यह संदेश जाएगा कि बहू की बेइज्जती एक बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि इस फैसले से लोगों को सबक मिलेगा और वैवाहिक रिश्तों में सम्मान और मर्यादा का पालन होगा। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में व्याप्त दहेज कुप्रथा को खत्म करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा





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