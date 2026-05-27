सुप्रीम कोर्ट ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सख्त रुख अपनाया

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण केवल अदालत के दबाव से नहीं हो सकता इस बात पर जोर दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को सीसीटीवी लगाने, नियंत्रण केंद्र बनाने और अवैध खनन में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में लगातार चल रहे अवैध रेत खनन पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल अदालत के दबाव या अधिकारियों के डर से नहीं चल सकता। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील इलाकों में अवैध खनन रोकने के लिए ठोस और स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। अदालत ने सीसीटीवी कैमरे लगाने, नियंत्रण केंद्र बनाने और मशीन संचालकों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और वाहनों को जब्त किया जाए, नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई जाए, राज्यों की एजेंसियां पहले से खतरे का आकलन करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारें मिलकर संयुक्त कार्रवाई करें। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य देश के सबसे संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रों में माना जाता है। यह इलाका घड़ियाल, डॉल्फिन और कई दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक घर है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि अवैध रेत खनन से नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। इससे जलजीवों के प्रजनन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और नदी का बहाव भी बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी खतरे को गंभीर मानते हुए कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर तुरंत रोक जरूरी है। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई बार प्रशासनिक कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रह जाती है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को स्थायी नीति बनाना होगा। अगर सरकारें समय रहते सख्त कदम नहीं उठातीं, तो आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधनों को बड़ा नुकसान होगा। अदालत ने राज्यों से जवाबदेही तय करने और अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट करने को भी कहा है। इससे साफ संकेत मिला है कि अब लापरवाही पर अदालत सख्त रुख अपनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अदालत ने माना कि निर्माण कार्यों के लिए रेत की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नदियों और अभयारण्यों को बर्बाद कर दिया जाए। कोर्ट ने राज्यों को टिकाऊ और वैज्ञानिक तरीके से खनन नीति लागू करने की सलाह दी। अदालत की इस सख्ती को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में अन्य राज्यों पर भी दबाव बढ़ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में लगातार चल रहे अवैध रेत खनन पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल अदालत के दबाव या अधिकारियों के डर से नहीं चल सकता। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील इलाकों में अवैध खनन रोकने के लिए ठोस और स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। अदालत ने सीसीटीवी कैमरे लगाने, नियंत्रण केंद्र बनाने और मशीन संचालकों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और वाहनों को जब्त किया जाए, नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई जाए, राज्यों की एजेंसियां पहले से खतरे का आकलन करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारें मिलकर संयुक्त कार्रवाई करें। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य देश के सबसे संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रों में माना जाता है। यह इलाका घड़ियाल, डॉल्फिन और कई दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक घर है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि अवैध रेत खनन से नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। इससे जलजीवों के प्रजनन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और नदी का बहाव भी बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी खतरे को गंभीर मानते हुए कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर तुरंत रोक जरूरी है। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई बार प्रशासनिक कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रह जाती है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को स्थायी नीति बनाना होगा। अगर सरकारें समय रहते सख्त कदम नहीं उठातीं, तो आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधनों को बड़ा नुकसान होगा। अदालत ने राज्यों से जवाबदेही तय करने और अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट करने को भी कहा है। इससे साफ संकेत मिला है कि अब लापरवाही पर अदालत सख्त रुख अपनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अदालत ने माना कि निर्माण कार्यों के लिए रेत की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नदियों और अभयारण्यों को बर्बाद कर दिया जाए। कोर्ट ने राज्यों को टिकाऊ और वैज्ञानिक तरीके से खनन नीति लागू करने की सलाह दी। अदालत की इस सख्ती को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में अन्य राज्यों पर भी दबाव बढ़ सकता है
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