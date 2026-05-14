सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन मामले में राज्य सरकारों को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जलीय जीवों के अस्तित्व को संकट उत्पन्न होने के मामले में राज्य सरकारों को फटकारा। कोर्ट ने बिना नंबर के वाहन अवैध खनन में कैसे लगे हैं और अवैध खनन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर कड़ी फटकार लगाई। दोनों राज्यों के अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने और शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इस बार मामले में एनएचएआइ को भी प्रतिवादी बना लिया गया है, क्योंकि अवैध खनन से उसके पुल को खतरा बताया गया है। धौलपुर, मुरैना और आगरा क्षेत्र का किया था निरीक्षण।

जागरण संवाददाता, आगरा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जलीय जीवों के अस्तित्व को संकट उत्पन्न होने के मामले में गुरुवार को सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा बिना नंबर के वाहन अवैध खनन में कैसे लगे हैं। राजस्थान सरकार को अवैध खनन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर कड़ी और मध्य प्रदेश सरकार को बिना पंजीकरण वाहनों के संचालन पर कड़ी फटकार लगाई। दोनों राज्यों के अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने और शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इस बार मामले में एनएचएआइ को भी प्रतिवादी बना लिया गया है, क्योंकि अवैध खनन से उसके पुल को खतरा बताया गया है। धौलपुर, मुरैना और आगरा क्षेत्र का किया था निरीक्षण.

जागरण संवाददाता, आगरा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जलीय जीवों के अस्तित्व को संकट उत्पन्न होने के मामले में गुरुवार को सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा बिना नंबर के वाहन अवैध खनन में कैसे लगे हैं। राजस्थान सरकार को अवैध खनन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर कड़ी और मध्य प्रदेश सरकार को बिना पंजीकरण वाहनों के संचालन पर कड़ी फटकार लगाई। दोनों राज्यों के अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने और शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इस बार मामले में एनएचएआइ को भी प्रतिवादी बना लिया गया है, क्योंकि अवैध खनन से उसके पुल को खतरा बताया गया है। धौलपुर, मुरैना और आगरा क्षेत्र का किया था निरीक्षण





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