सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया, समय सीमा बढ़ाई, सभी राज्यों में लागू

सुप्रीम कोर्ट ने सभी इन‑सर्विस शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करने का आदेश दिया, परीक्षा पास करने की अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी और वर्ष में कम से कम दो बार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के भविष्य के संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटीशनों पर अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और शिक्षक पात्रता परीक्षा ( TET ) पास करना अनिवार्य है। यह आदेश केवल मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में इन‑सर्विस शिक्षकों पर लागू होगा। मध्यप्रदेश में लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों को अब TET देनी ही पड़ेगी, जबकि पहले कई राज्यों में अनुभवी शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट मिली थी। कोर्ट ने कहा कि यह छूट अब समाप्त कर दी जाएगी और सभी शिक्षकों को समान रूप से परीक्षा में बैठना होगा। इस निर्णय के साथ ही परीक्षा पास करने की समय सीमा को दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया, जिससे शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करने का अवसर मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था की निरंतरता और बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए TेT साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाए। यह कदम शिक्षकों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने और उन्हें बार‑बार परीक्षा देने के बोझ से बचाने के लिये है। साथ ही, किसी भी अतिरिक्त समय में राहत नहीं दी जाएगी और सभी रिव्यू पिटीशनों को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि TET केवल नौकरी की शर्त नहीं बल्कि बच्चों को संवैधानिक अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है। फैसले के बाद शिक्षक संगठनों ने तीव्र विरोध व्यक्त किया। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगोर ने कहा कि यह आदेश उनके पुराने शिक्षकों के सेवा अधिकारों के साथ अन्यायपूर्ण है और संगठन अब इस पिटिशन की समीक्षा कर रहा है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने भी इस निर्णय का विरोध किया और बताया कि वे इस मुद्दे को संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे। मोर्चा ने आरटीई एक्ट में संशोधन की मांग करते हुए क्यूरेटिव याचिका दायर करने का इरादा भी ज़ाहिर किया। इस बीच, मौसम की स्थिति में भी कई परिवर्तन देखे जा रहे हैं; आजमगढ़ में तापमान 33 °C तक पहुंचा है, चंडीगढ़‑पठानकोट में ओले पड़े हैं, मध्यप्रदेश के नौतपा में छठे दिन लगातार बारिश जारी है, वाराणसी में अगले 48 घंटे में बारिश‑आंधी का अलर्ट जारी हुआ है, और नोएडा में आज तेज़ हवाओं की गति 60 km/h तक पहुँचने की संभावना है। यह सभी जानकारी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख कारक हैं जिन पर इन घटनाओं का गहरा असर पड़ेगा.

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सुप्रीम कोर्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा TET शिक्षकों की सुविधा शिक्षा नीति

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