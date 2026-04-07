सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची विवादों पर समय सीमा तय करने से इनकार किया, एनआईए को न्यायिक अधिकारियों पर हमले की जांच का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची से संबंधित अपीलों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित करने से इनकार कर दिया है, साथ ही एनआईए को न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले की जांच का आदेश दिया। अदालत ने अपीलों के निपटारे के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया और मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 6 अप्रैल को राज्य के अपील ीय न्यायाधिकरण ों को मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की अपील ों पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने से इनकार कर दिया। यह निर्णय पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के चुनाव ों से पहले आया है, जिसके लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथियाँ क्रमशः 6 और 9 अप्रैल थीं।\वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दलील दी थी कि गठित 19 न्यायाधिकरण ों को 15 अप्रैल तक अपील ों का निपटारा कर

देना चाहिए और जिन अपीलों में राहत मिलेगी, उनके नाम 18 अप्रैल को एक पूरक सूची में प्रकाशित किए जा सकते हैं, जो पहले चरण के मतदान से पांच दिन पहले होगा। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलें न्यायिक प्रक्रिया का ही विस्तार हैं और किसी भी मतदाता को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यदि मतदाता सूची को जल्दी स्थिर कर दिया गया, तो लाखों लोग मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे और अपीलीय प्रक्रिया का महत्व खत्म हो जाएगा। हालाँकि, सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने इस समय सीमा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस बागची ने कहा कि सभी चाहते हैं कि उनके मामलों का जल्द निपटारा हो, लेकिन 19 न्यायाधिकरणों द्वारा 15 अप्रैल तक काम पूरा करने की होड़ केवल अव्यवस्था पैदा करेगी।\अदालत ने अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया तय करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें पूर्व वरिष्ठतम चीफ जस्टिस या जज शामिल हों। यह समिति सभी 19 न्यायाधिकरणों के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित करेगी। साथ ही, अदालत ने कहा कि ‘विचाराधीन’ मामलों पर काम कर रहे न्यायिक अधिकारी दिन के अंत तक सभी मामलों का निपटारा कर देंगे। श्याम दीवान ने बताया कि लगभग 40 लाख मामलों में से, जिन पर निर्णय हो चुका है, लगभग 55% नाम मतदाता सूची में जोड़े गए, जबकि लगभग 20 लाख नाम बाहर रह गए। उन्होंने कहा कि करीब सात लाख लोगों ने पहले ही अपील दायर कर दी है और कई लाख अपीलें दायर होने की प्रक्रिया में हैं। यही वे लोग हैं, जिनके नाम एसआईआर के बाद प्रकाशित ‘अंतिम’ मतदाता सूची में और ‘विचाराधीन’ प्रक्रिया के दौरान बनी पूरक सूचियों में शामिल नहीं हुए। न्यायाधिकरणों को तुरंत पूरी तरह कार्यशील बनाने का भी निर्देश दिया गया।\एक अन्य घटनाक्रम में, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और कथित हमले की जांच राज्य पुलिस से अपने हाथ में लेने का निर्देश भी दिया। ये अधिकारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद ‘विचाराधीन’ मामलों की सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने कहा कि राज्य/स्थानीय पुलिस के सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, एनआईए को इन एफआईआर की जांच करने का निर्देश दिया, चाहे इनमें दर्ज अपराध एनआईए अधिनियम के अंतर्गत आते हों या नहीं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच मालदा की घटना पर राज्य प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था





द वायर हिंदी / 🏆 3. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची चुनाव पश्चिम बंगाल एनआईए न्यायिक अधिकारी अपील न्यायाधिकरण

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें