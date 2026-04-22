सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों के प्रबंधन और सरकारी नियंत्रण पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान

मंदिरों के प्रबंधन पर चल रही कानूनी बहस के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि उसका मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करने का कोई इरादा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनकी दलीलें केवल संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या थी, न कि किसी हस्तक्षेप की मांग।
नई दिल्ली स्थित डिजिटल डेस्क के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंदिरों के प्रबंधन और उन पर सरकारी नियंत्रण के विषय पर देश भर में जारी लंबी बहस के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना रुख अत्यंत स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह मंदिरों पर किसी भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की उस संवैधानिक पीठ के सामने दिया गया, जो वर्तमान में आस्था बनाम मौलिक अधिकार से जुड़े जटिल मामलों की
सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा यह शंका जाहिर की गई थी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार मंदिरों के कामकाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। इस पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और न ही वह मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में लेना चाहती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके द्वारा दी गई दलीलें केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की एक वैधानिक व्याख्या मात्र थीं। अनुच्छेद 25 की व्याख्या पर विस्तार से चर्चा करते हुए मेहता ने न्यायालय को बताया कि संविधान का यह प्रावधान राज्य को धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक गतिविधियों को विनियमित करने का सीमित अधिकार देता है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने एक तीखा सवाल किया कि क्या सरकार का यह रुख केवल हिंदू धर्म से संबंधित संस्थाओं तक ही सीमित है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संविधान की व्याख्या कभी भी किसी एक धर्म के चश्मे या संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं की जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब हम संवैधानिक अदालत में धर्मनिरपेक्ष कानून की बात कर रहे होते हैं, तो उसे किसी भी धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बागची ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान के हर एक शब्द को एक सामान्य नागरिक के नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि किसी विशिष्ट संप्रदाय के हितों के लिए। इस चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक नैतिकता सर्वोपरि है और सरकार का कार्य केवल व्यवस्था बनाए रखना है, न कि आस्था के मामलों में दखल देना। गौरतलब है कि भारत के कई राज्यों में वर्तमान में मंदिरों का प्रबंधन सरकारी बोर्डों और विभागों के अधीन है। उदाहरण के तौर पर केरल में त्रावणकोर, कोचीन और गुरुवायूर देवस्वम बोर्ड के माध्यम से लगभग 3000 मंदिरों का संचालन किया जाता है। तमिलनाडु का हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग 30,000 से अधिक मंदिरों की व्यवस्था देखता है, जबकि आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बालाजी मंदिर के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करता है। इसी तरह कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी सरकारी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन राज्यों में व्यवस्था और पारदर्शिता के नाम पर सरकार का दखल बना हुआ है, जिसे लेकर लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन विरोध दर्ज कराते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की इस महत्वपूर्ण टिप्पणी और केंद्र के रुख के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में मंदिरों के सरकारी प्रबंधन को लेकर देश की नीति क्या दिशा लेती है। यह पूरा मामला देश में धर्म और राज्य के बीच के संबंधों की एक नई परिभाषा तय करने की क्षमता रखता है
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